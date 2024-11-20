Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B17 - 16, violet 2, KĐT Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Chủ động thiết lập kế hoạch Marketing của Công ty.

Thiết lập ngân sách marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

Giúp TGĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

Phối hợp với Giám đốc kinh doanh xây dựng chính sách đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.

Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Trình độ chuyên môn:

Có kinh nghiệm Marketing trong ngành dược mỹ phẩm ở cấp bậc tương đương (tối thiểu 3 năm)

MKT online và offline

Chủ động, sáng tạo trong công việc.

Biết sử dụng các công cụ AI, PS là một lợi thế

Biết sử dụng các công cụ Google Ads và Facebook Ads

Tiếng Anh đọc, hiểu tài liệu

Kỹ năng lập kế hoạch độc lập, kỹ năng quản lý, kỹ năng phản biện.

Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20-50tr

Thưởng: Theo chính sách của Công ty

Ăn trưa: miễn phí

Chế độ BHXH, nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động.

