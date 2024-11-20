Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 50 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế
- Hà Nội:
- B17
- 16, violet 2, KĐT Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Chủ động thiết lập kế hoạch Marketing của Công ty.
Thiết lập ngân sách marketing, trình Tổng Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
Giúp TGĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
Phối hợp với Giám đốc kinh doanh xây dựng chính sách đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn:
Có kinh nghiệm Marketing trong ngành dược mỹ phẩm ở cấp bậc tương đương (tối thiểu 3 năm)
MKT online và offline
Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Biết sử dụng các công cụ AI, PS là một lợi thế
Biết sử dụng các công cụ Google Ads và Facebook Ads
Tiếng Anh đọc, hiểu tài liệu
Kỹ năng lập kế hoạch độc lập, kỹ năng quản lý, kỹ năng phản biện.
Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Theo chính sách của Công ty
Ăn trưa: miễn phí
Chế độ BHXH, nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định của Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AMH Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
