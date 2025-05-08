Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ô c1
- 11 Cụm công nghiệp Dương Liễu, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Phụ trách phát triển khách hàng tại khu vực miền Bắc Việt Nam, hoàn thành mục tiêu doanh số hàng năm, duy trì quan hệ khách hàng, thăm hỏi khách hàng và mở rộng kênh bán hàng.
- Theo dõi đơn hàng bán hàng, xử lý các vấn đề trước và sau bán hàng, đồng thời thúc đẩy việc thu hồi công nợ.
- Theo dõi kết quả bán hàng, phân tích và ứng dụng dữ liệu bán hàng.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tuổi từ 25 đến 35.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan đến sản phẩm điện tử.
- Chủ động, cầu tiến, tự tin, lạc quan, khả năng học hỏi mạnh, có kỹ năng lập kế hoạch tốt và tinh thần làm việc nhóm.
- Thành thạo máy tính tin học
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan đến sản phẩm điện tử.
- Chủ động, cầu tiến, tự tin, lạc quan, khả năng học hỏi mạnh, có kỹ năng lập kế hoạch tốt và tinh thần làm việc nhóm.
- Thành thạo máy tính tin học
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 9-15 triệu + KPI
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động.
- Quy định nghỉ lễ tết, theo chế độ của nhà nước
- Các loại phụ cấp, lương tháng 13, thưởng đánh giá hàng năm, thưởng đặc biệt theo quy định của công ty.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do công ty chi trả
- Du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, ngày hội gia đình…
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động.
- Quy định nghỉ lễ tết, theo chế độ của nhà nước
- Các loại phụ cấp, lương tháng 13, thưởng đánh giá hàng năm, thưởng đặc biệt theo quy định của công ty.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do công ty chi trả
- Du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, ngày hội gia đình…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH GLOBAL STANDARD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI