Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 214 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, TP.Thủ Đức, Quận Thủ Đức

1. Tìm hiểu, thiết lập mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng (chủ nhà, nhà thầu, kiến trúc sư, đại lý,..) để giới thiệu và tư vấn sản phẩm thiết bị vệ sinh.

2. Đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

3. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thu hồi công nợ.

4. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

5. Duy trì và mở rộng phạm vi hợp tác với các đối tác tiềm năng, đối tác chiến lược.

6. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng, tư vấn, bán hàng đối với các khách hàng

7. Tổng hợp báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

1. Trình độ Học vấn:

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học hoặc các chuyên ngành liên quan Quản trị Kinh doanh, Thương Mại, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan khác.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng, điều phối dự án, nhạy bén với thị trường, giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cầu thị, kiên trì.

- Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

3. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh B2B/ Điều phối

4. Yêu cầu:

- Chịu được áp lực công việc

- Phong thái tự tin, chuyên nghiệp

- Trung thực, nhiệt tình công tác

Thu Nhập: Lương cơ bản 8.000.000 VNĐ + Tiền hoa hồng => Tổng Thu Nhập Lên Đến 20tr

Phụ cấp xăng xe 1.000.000 VND

Chế độ Bảo hiểm: Được tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

Chế độ nghỉ phép: Được hưởng 12 ngày phép/năm theo quy định pháp luật.

Chế độ thưởng: Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định pháp luật. Được thưởng theo chính sách của Công ty

