Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT10, C37 Bắc Hà, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lên kế hoạch tìm kiếm khách hàng tham gia nhượng quyền thương hiệu.

Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm của công ty.

Theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của công ty

Phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất các ý tưởng, chiến lược kinh doanh và marketing của công ty

Quản lý theo dõi thông tin khách hàng, thông báo cho quản lý về các vấn đề phản hồi của khách hàng phát sinh, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Làm báo cáo phân tích thị trường - triển khai kế hoạch kinh doanh

Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35, Nam/nữ/LGBT

- Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận kinh doanh là một lợi thế, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Chăm chỉ, nhanh nhẹn, chịu học hỏi, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Có khả năng giao tiếp, tính tình vui vẻ, hòa đồng (vì thường xuyên gặp khách hàng).

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel và powerpoint

- Có thể đi công tác ( trụ sở Miền Nam)

Tại Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng + hoa hồng + thưởng từ 13- 25 triệu ( theo năng lực ứng viên)

- Thử việc trong 2 tháng, lương thử việc 85% mức lương của công việc.

-Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước và công ty.

- Chế độ phép năm theo quy định của nhà nước và công ty

- Quà thưởng các dịp lễ (Tết, sinh nhật, Quốc Khánh,...)

- Được cấp máy laptop, và các thiết bị khác phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ẩm Thực Lâm Vũ

