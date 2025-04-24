Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 182 Hạ Lý, phố Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các mặt hàng như: Máy tính, laptop, chuột, bàn phím, … cho các doanh nghiệp (đã có sẵn tệp khách hàng cũ)

Tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, so sánh giá cả với các bên

Data khách hàng có sẵn không cần tìm, chủ động liên hệ với các khách hàng để tìm kiếm những khách mới tiềm năng (Không áp KPI)

Làm báo giá liên hệ với bên mua và bên bán xác nhận đơn hàng

Báo cáo công việc: Lập báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, tình hình khách hàng và các vấn đề phát sinh cho quản lý trực tiếp

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....

Năng động, linh hoạt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 - 20.000.000 (Không giới hạn cho người có năng lực)

Có lương cứng (Không áp KPI đơn hàng)

Chưa có kinh nghiệm, sẽ được training, hướng dẫn cụ thể

Laptop và công cụ làm việc công ty sẽ cung cấp.

Tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển bản thân.

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Thưởng Lễ, Tết, Thưởng tháng lương 13, các chế độ nhân viên đầy đủ theo quy định của luật nhà nước.

Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ hỗ trợ hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin