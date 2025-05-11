Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lên hệ qua điện thoai cho khách hàng, hỗ trợ báo giá các dịch vụ công ty cung cấp

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng

Một số công việc khác theo hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kỹ năng lắng nghe tích cực.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cơ bản vi tính văn phòng

Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng (nếu có) là một lợi thế.

Tại Nina Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, được điều chỉnh theo năng lực và hiệu quả công việc.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nina Co.,Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin