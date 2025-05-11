Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Nina Co.,Ltd
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Lên hệ qua điện thoai cho khách hàng, hỗ trợ báo giá các dịch vụ công ty cung cấp
Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng
Một số công việc khác theo hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, kỹ năng lắng nghe tích cực.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cơ bản vi tính văn phòng
Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng (nếu có) là một lợi thế.
Tại Nina Co.,Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, được điều chỉnh theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nina Co.,Ltd
