Nina Co.,Ltd

1000+ Nhân viên
Giới thiệu Nina Co.,Ltd

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NINA Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM Tel: 028.37154879 - Fax: 028.37154878 Email: [email protected] Mã số thuế: 0310179646 Tài khoản:6150201014457 Mở tại: Ngân hàng Agribank - chi nhánh Xuyên Á-TP.Hồ Chí Minh Công ty TNHH TM DV NINA (Nina Co.,Ltd.) được chính thức thành lập vào năm 2011 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp phép. Với hoạt động chính và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế website, web hosting, giải pháp máy chủ và phát triển các hệ thống quản trị website, cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt Nam, đến nay NINA đã có từng bước phát triển vững vàng. Trong hơn những năm hoạt động, NINA đã lựa chọn và kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng hàng đầu của Việt Nam cũng như thế giới, để mang đến cho khách hàng đầu cuối sự hoàn hảo nhất trong từng gói dịch vụ. Trong đó có DirectI - ResellerClub , NetworkSolution, OnlineNIC, RapidVPS, SuperMicro, VNNIC, FPT Telecom, VDC, ODS, QTSC,... Số lượng khách hàng tăng nhanh cũng như nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng, NINA đã có sự thay đổi lớn trong chuyên nghiệp hóa các bộ phận, đặc biệt là tăng cường đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao và bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục. NINA luôn tự hào có sự gắn kết và phục vụ khách hàng với tinh thần làm việc tốt nhất, để sự hợp tác giữa NINA và khách hàng đạt giá trị tuyệt đối trong kinh doanh. NINA hiểu rằng chất lượng, dịch vụ và công nghệ tiên tiến luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sự sống còn và phát triển của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế website ,và đây cũng được coi là ”cuộc chiến” mà ở đó khách hàng luôn là người quyết định chính - quyết định sự thành công của chúng tôi.

Tin tuyển dụng Nina Co.,Ltd

Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu
Hạn nộp: 24/11/2025

Hồ Chí Minh 4 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Hạn nộp: 28/10/2025

Hồ Chí Minh 8 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tòa nhà ICT Tower, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

