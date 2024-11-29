Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Lai Châu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lai Châu: - 679/44, Khu Phố Khánh Vân, P. Khánh Bình, , Tân Uyên, Thành phố Lai Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Xây dựng, quản lý, vận hành các trang thương mại điện tử (Fanpage,facebook Shopee, Tiktok, Lazada)

- Tư vấn về các sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua kênh Hotline, TMĐT và Quản lý các trang fanpage facebook

- Kiểm tra và cập nhật liên tục lượng hàng hóa để báo hết hàng, dừng bán, giới hạn số lượng...

- Tiếp nhận và giải quyết những tình huống, vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, vận chuyển sai, hoàn hàng.

- Theo dõi và báo cáo về hàng hóa được bán qua sàn thương mại điện tử

- Phân tích xu hướng thị trường và đề xuất về việc nhập thêm các loại sản phẩm, hàng hóa mới (khi cần).

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm vận hành sàn TMĐT ( Shopee, Tiktok,fanpage, facebook )

- Nắm vững quy trình mua bán trực tuyến, các nền tảng thương mại điện tử phổ biến.

- Biết cách quản lý danh sách sản phẩm, mô tả, hình ảnh, giá cả.

- Nhanh chóng nắm bắt các xu hướng mới trong ngành thương mại điện tử.

Tại Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập 8 Triệu - 20Triệu /tháng ( Lương cứng+ thưởng doanh số + Thưởng KPI)

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, 1 năm xét tăng lương 1 lần

- Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, phát triển bản thân

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà Nước

- Các chế độ khác theo phúc lợi của Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX TM XNK Bạt Nhựa Hàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin