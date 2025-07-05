Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EASTERN DRAGON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EASTERN DRAGON
- Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng ở thị trường Việt Nam.
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thực hiện nghiệp vụ bán hàng.
Hiểu rõ công năng, tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm mà công ty kinh doanh, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tìm kiếm và mở rộng khách hàng với các mặt hàng Công ty kinh doanh, thiết lập hệ thống khách hàng mới bằng việc gửi thư chào hàng, báo giá cho khách hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng
Thực hiện thủ tục bán hàng sau khi khách hàng đã đặt hàng. Chịu trách nhiệm từ khi giao hàng đến khi khách hàng thanh toán tiền hàng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành đơn hàng...
Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí Nhân viên Kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng gia công, thực phẩm
Tin học văn phòng cơ bản
Khả năng đàm phán, thương lượng với khách.
Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EASTERN DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi, BHYT, BHXH, lương tháng 13, phép năm theo quy định Nhà nước.
Làm việc 7.5h/ngày
Nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EASTERN DRAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
