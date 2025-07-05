Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EASTERN DRAGON làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

Chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng ở thị trường Việt Nam.

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thực hiện nghiệp vụ bán hàng.

Hiểu rõ công năng, tác dụng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm mà công ty kinh doanh, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Tìm kiếm và mở rộng khách hàng với các mặt hàng Công ty kinh doanh, thiết lập hệ thống khách hàng mới bằng việc gửi thư chào hàng, báo giá cho khách hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng

Thực hiện thủ tục bán hàng sau khi khách hàng đã đặt hàng. Chịu trách nhiệm từ khi giao hàng đến khi khách hàng thanh toán tiền hàng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian hoàn thành đơn hàng...

Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn hoạt bát, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí Nhân viên Kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng gia công, thực phẩm

Tin học văn phòng cơ bản

Khả năng đàm phán, thương lượng với khách.

Quyền Lợi

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (từ 8 - 13 Triệu) + Hoa hồng đơn hàng + Trợ cấp ăn trưa, chuyên cần, thâm niên.

Chính sách phúc lợi, BHYT, BHXH, lương tháng 13, phép năm theo quy định Nhà nước.

Làm việc 7.5h/ngày

Nghỉ chiều thứ bảy và chủ nhật.

