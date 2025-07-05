Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 5 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn sản phẩm vay tiêu dùng cho khách hàng cũ, tái vay với khách hàng đã có nhu cầu trước đó

Data khách hàng có sẵn được công ty/quản lý hỗ trợ.

Tiếp nhận, hoàn thành hồ sơ vay, hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.

Được đào tạo bài bản trước khi vào làm.

Làm việc tại văn phòng không đi thị trường.

Địa chỉ làm việc: Toà nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (thứ 2 đến thứ 6) và 8h30 - 15h (thứ 7). Nghỉ trưa từ 12h-13h30 (1 tiếng 30 phút)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 18 - 40 tuổi.

Bằng cấp: tối thiểu THPT (cấp 3) trở lên.

Không kinh nghiệm được đào tạo, ưu tiên có kinh nghiệm mảng Tài chính.

Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc bán hàng.

Có tinh thần ham học hỏi, có mục tiêu phấn đấu để thăng tiến.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong suốt quá trình làm việc.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Thưởng Doanh số: tổng thu nhập hàng tháng từ 8.000.000 đến 20.000.000 (nhân viên chính thức sẽ duy trì ở mức lương từ 12.000.000 trở lên). Sẽ cao hơn nếu vượt doanh số hàng tháng.

Thưởng Tết và các ngày lễ theo luật lao động.

Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT....

Được hỗ trợ data khách hàng chất lượng, tiềm năng.

Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính/ngân hàng.

Được làm việc trong công ty lớn, đa quốc gia.

Du lịch công ty hàng năm.

Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.

Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin