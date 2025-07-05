Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: TP Bà Rịa ...và 4 địa điểm khác, Huyện Xuyên Mộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông của VNPT Vinaphone (sim di động, internet wifi truyền hình MyTV,...) cho nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình.
- Tư vấn sản phẩm phù hợp đến KH
- Chăm sóc khách hàng
- Mở rộng nguồn khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành.
- Giới tính và độ tuổi: Nam/Nữ, từ 20 tuổi.
- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế).
- Đam mê kinh doanh, nhiệt tình, siêng năng, không ngại đi thị trường, có khả năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục và chăm sóc khách hàng

Tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 – 20 triệu/tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chủ động trong công việc, cơ hội thăng tiến cao.
- Được đào tạo nghiệp vụ, học tập, trau dồi kiến thức bán hàng thông qua các khoá học do các chuyên gia trực tiếp giảng dạy.
- Các quyền lợi về chế độ phụ cấp, bảo hiểm, đồng phục, khám sức khoẻ, nghỉ Lễ Tết,...theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

