Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: TP Bà Rịa ...và 4 địa điểm khác, Huyện Xuyên Mộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông của VNPT Vinaphone (sim di động, internet wifi truyền hình MyTV,...) cho nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình.

- Tư vấn sản phẩm phù hợp đến KH

- Chăm sóc khách hàng

- Mở rộng nguồn khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp THPT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành.

- Giới tính và độ tuổi: Nam/Nữ, từ 20 tuổi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế).

- Đam mê kinh doanh, nhiệt tình, siêng năng, không ngại đi thị trường, có khả năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục và chăm sóc khách hàng

Tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 – 20 triệu/tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chủ động trong công việc, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo nghiệp vụ, học tập, trau dồi kiến thức bán hàng thông qua các khoá học do các chuyên gia trực tiếp giảng dạy.

- Các quyền lợi về chế độ phụ cấp, bảo hiểm, đồng phục, khám sức khoẻ, nghỉ Lễ Tết,...theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung tâm kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.