Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 197 Tôn Đức Thắng, KP1, Thị Trấn Tân Châu, Tân Châu, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ viễn thông của FPT Telecom đến khách hàng.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị phần khu vực được giao.

Chăm sóc khách hàng hiện hữu, đảm bảo sự hài lòng và duy trì sử dụng dịch vụ lâu dài.

Nhắc cước, hỗ trợ thanh toán, gia hạn hợp đồng và các vấn đề phát sinh liên quan.

Thu cước, tư vấn đóng cước dịch vụ Internet & Truyền hình của FPT trong tháng tại nhà khách hàng trên địa bàn được phân công.

Giải đáp, xử lý phản hồi, khiếu nại, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời.

Giữ kết nối khách hàng qua nhiều kênh: điện thoại, onsite, mạng xã hội, Zalo...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ, tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi từ 20 – 35.

Đam mê kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.

Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phỏng vấn viên…là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-20 triệu/tháng. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh…).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH… Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.