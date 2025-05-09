Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức ...và 3 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

- Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc và phát triển phân khúc Khách hàng cá nhân (KHCN)
- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với các sản phẩm dịch vụ theo quy định của Ngân hàng
- Tiếp thị, tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng
- Đánh giá hồ sơ, phương án tài chính của khách hàng và đề xuất cấp tín dụng
- Thực hiện công tác thu thập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ khách hàng theo quy định

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các ngành khác liên quan.
- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Kiến thức liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ tài chính ngân hàng
- Kỹ năng: bán hàng, chăm sóc khách hàng, phân tích và xử lý vấn đề, giao tiếp tốt.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,…
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

