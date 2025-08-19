Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà N03T3A Chung cư horizon Khu Ngoại Giao Đoàn

- Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

• Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng
• Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các khách hàng mới và khách hàng cũ, Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, Gặp mặt khách hàng để bán hàng, Chốt bán hàng với khách hàng ...
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng, Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Hợp tác bán chéo sản phẩm

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu có kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tại các Ngân hàng
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, sale xe, sale Bất động sản
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương
• Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, giao tiếp tốt
• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng, Kỹ năng bán hàng và thuyết phục và giao tiếp tốt
• Có khả năng xử lý tình huống và Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm tốt
• Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng soạn thảo tốt
• Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng kinh doanh không giới hạn theo hiệu suất
• Đào tạo chuyên sâu: Được training bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ ngân hàng số
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý
• Môi trường trẻ trung – công nghệ – chuyên nghiệp
• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, ngày nghỉ, du lịch, team building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 - Tòa T3B và Tầng 2 - Tòa T3A, Khu Thương Mại, Dịch V, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

