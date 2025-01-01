Tất cả địa điểm
Công việc Chuyên viên khách hàng cá nhân

-

Có 386 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Hạn nộp: 12/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1 Triệu
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Cần Thơ Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 23/08/2025
Thái Nguyên Hồ Chí Minh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 35 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Nghệ An Hà Nam Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 100 Triệu
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VIB
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI-CHI NHÁNH GIA ĐỊNH Pro Company
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Nội Hải Phòng Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 10/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 25 - 45 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 08/08/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân tăng cao do nhiều công ty, doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào trải nghiệm của khách hàng, mở rộng dịch vụ và trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Mức lương trung bình cho việc làm này từ 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tập trung nhiều ở các khu vực như Hà Nội, TP.HCM

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân

Chuyên viên khách hàng cá nhân là những người chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng cá nhân, tìm hiểu nhu cầu và mục tiêu của khách hàng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp. Họ là những người luôn hỗ trợ tận tâm, giải quyết các vấn đề, tư vấn và tối ưu hóa các trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, thông qua việc theo dõi và phản hồi, chuyên viên khách hàng cá nhân cũng góp phần cải tiến dịch vụ và sản phẩm cho công ty.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các ngành ngân hàng, bảo hiểm và tài chính. Sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ tài chính cá nhân và yêu cầu chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đang tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực. Theo số liệu, thị trường tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân đang có sự tăng trưởng mạnh, với hàng trăm cơ hội việc làm hấp dẫn, phản ánh sự cần thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao trong các doanh nghiệp.

Ngày nay, cùng với việc mở rộng dịch vụ và sản phẩm, cũng như chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của các doanh nghiệp, cơ hội về việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân đang phát triển mạnh mẽ. Việc thành thạo kỹ năng giao tiếp và giải quyết mọi vấn đề của chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân cũng có thể giúp họ thăng tiến lên các vị trí như: Account Manager, Customer Success Manager, nhân viên Sales, chuyên viên trải nghiệm khách hàng,...

Việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân có nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao
Việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân có nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao

2. Mức lương trung bình của chuyên viên khách hàng cá nhân

Mức lương của việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân thay đổi tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí công việc, địa điểm và quy mô tổ chức, với mức lương dao động ở mức 8.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo:

Việc làm khách hàng cá nhân

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh khách hàng cá nhân

3.000.000 - 6.000.000

Nhân viên khách hàng cá nhân

8.000.000 - 30.000.000

Chuyên viên khách hàng cá nhân

15.000.000 - 35.000.000

Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

30.000.000 - 40.000.000

Giám đốc khách hàng cá nhân

40.000.000 - 60.000.000
Bảng mức lương trung bình của việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân.

3. Mô tả chi tiết về công việc của một chuyên viên khách hàng cá nhân

Chuyên viên khách hàng cá nhân là những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa khách hàng và tổ chức. Công việc này yêu cầu người làm phải có khả năng tư vấn, chăm sóc khách hàng tốt, đồng thời phải hiểu biết và nắm vững kiến thức về các sản phẩm tài chính để có thể cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho từng cá nhân. Dưới đây là bản mô tả chi tiết về công việc của một chuyên viên khách hàng cá nhân:

Tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một trong những công việc của chuyên viên khách hàng cá nhân; những khách hàng đó có thể bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước…. Hầu hết, đây đều là những đối tượng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng như vay vốn, gửi tiết kiệm, thanh toán và các dịch vụ tiện ích khác.

Tư vấn sản phẩm, dịch vụ: Tư vấn sản phẩm, dịch vụ là việc mà các chuyên viên khách hàng cá nhân sẽ gặp gỡ trực tiếp để tư vấn, đưa ra chiến lược phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Chuyên viên khách hàng cá nhân là những người sẽ giải thích rõ ràng về các gói dịch vụ và hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục cần thiết. Việc tiếp cận khách hàng là điều vô cùng quan trọng đối với các chuyên viên để họ có thể hiểu nhu cầu và sử dụng kỹ năng tư vấn, giúp khách hàng sẵn sàng ký kết hợp đồng.

Công việc chuyên viên khách hàng cá nhân là làm tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng
Công việc chuyên viên khách hàng cá nhân là làm tư vấn sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng

Lập báo cáo thẩm định: Sau khi thực hiện các công việc trên, các chuyên viên khách hàng cá nhân phải làm báo cáo thẩm định, phản ánh đúng nhu cầu và tình hình của khách hàng. Báo cáo sẽ được trình lên cấp trên để xét duyệt cho vay hoặc từ chối, dựa trên khả năng đảm bảo quyền lợi của ngân hàng.

Chuẩn bị hồ sơ tín dụng: Khi khách hàng được chấp thuận cho vay, chuyên viên khách hàng cá nhân sẽ thông báo và lập hợp đồng (thế chấp, tín dụng,...) dựa trên nhu cầu của khách hàng. Những chuyên viên này sẽ là người chịu trách nhiệm chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục để khách hàng có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện. Đây cũng được coi là công việc chính của chuyên viên khách hàng cá nhân.

Kiểm tra và theo dõi vay vốn: Chuyên viên tư vấn khách hàng cá nhân chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra và theo dõi việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và theo hợp đồng đã được ký kết với khách hàng. Ngoài ra, những chuyên viên này cũng theo dõi việc trả nợ gốc và lãi theo hàng tháng, nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn để đảm bảo sự tin tưởng và tránh rủi ro cho cả hai bên.

Lập hồ sơ giải ngân: Khi khách hàng yêu cầu giải ngân, chuyên viên khách hàng cá nhân sẽ tiến hành lập hồ sơ giải ngân, đảm bảo tuân thủ các quy định và thủ tục của ngân hàng. Hồ sơ sẽ được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để đảm bảo cho quá trình giải ngân diễn ra được thuận lợi và nhanh chóng.

Xử lý nợ xấu: Trong trường hợp khoản vay phát sinh nợ xấu, chuyên viên khách hàng cá nhân phải chuyển các khoản nợ khó đòi thành nợ xấu và chịu trách nhiệm thu hồi khoản nợ đó về cho ngân hàng bằng cách khởi kiện hoặc thúc giục khách hàng trả nợ. Nếu khách hàng không chịu hợp tác, hồ sơ đó sẽ được chuyển cho bên thu hồi nợ để xử lý và giải quyết vấn đề.

4. Yêu cầu đối với việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân

Để trở thành một chuyên viên khách hàng cá nhân, người ứng tuyển cần đáp ứng những yêu cầu như sau:

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên với các chuyên ngành liên quan như Tài chính, ngân hàng, kinh tế,...

  • Kỹ năng giao tiếp: Biết cách lắng nghe, đặt câu hỏi chính xác và truyền đạt thông tin rõ ràng, thân thiện cho khách hàng.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Biết ưu tiên công việc và quản lý thời gian hiệu quả khi làm việc với nhiều khách hàng cùng lúc.

  • Hiểu về công nghệ: Sử dụng thành thạo công cụ và hệ thống công nghệ giúp quản lý thông tin và theo dõi tình trạng khách hàng, từ đó giải quyết vấn đề nhanh chóng.

  • Học tập liên tục: Luôn cập nhật kiến thức và theo dõi xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng trong ngành công nghiệp.

  • Kỹ năng xử lý các tình huống khó khăn: Cần học cách giải quyết xung đột và xử lý tình huống khó khăn, đặc biệt là khi khách hàng không hài lòng.

Các yêu cầu đối với việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân
Các yêu cầu đối với việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân

​5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân nhiều nhất

Ngày nay, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM,... đang gia tăng đáng kể. Vị trí việc làm này chủ yếu tập trung tại các ngân hàng và tổ chức tài chính, với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến rõ ràng, phản ánh sự phát triển của thị trường tài chính và nhu cầu ngày càng cao từ khách hàng.

5.1. Tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân Hà Nội

Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam, là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa, với thị trường tài chính đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, sôi động. Cùng với sự tập trung của các ngân hàng và tổ chức tài chính tại đây, nhu cầu của người dân về các sản phẩm và dịch vụ tài chính đang ngày càng tăng cao, từ đó tạo ra sự bùng nổ trong nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân. Những chuyên viên này đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.

Theo thống kê hàng tháng, việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại Hà Nội có hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải trên các web tìm kiếm việc làm. Mức lương trung bình cho việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân dao động khoảng 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực như: Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa…

5.2. Tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế tài chính lớn của Việt Nam, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính cũng như sự gia tăng các yêu cầu cao về dịch vụ khách hàng từ các công ty và doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân tại đây đang ngày càng tăng. Những chuyên viên này đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong môi trường kinh tế năng động của thành phố.

Theo đó, hàng tháng có hơn 100 tin tuyển dụng cho việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại TP.HCM với mức lương dao động khoảng 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực như: Quận 1, Quận 3, Quận 5…

5.3. Tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân Đà Nẵng

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ miền Trung, Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và dịch vụ, thu hút lượng lớn khách hàng và nhà đầu tư. Sự bùng nổ trong ngành du lịch và sự phát triển của các dịch vụ, ngân hàng đã tạo ra nhu cầu tài chính lớn từ các doanh nghiệp và cá nhân. Điều này đã thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân, những người có thể đáp ứng và tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế phát triển năng động tại Đà Nẵng.

Tại các khu vực Quận Hải Châu và Quận Thanh Khê, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân tại các ngân hàng đang tăng cao với mức lương trung bình khoảng 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng lớn, có nền công nghiệp và thương mại phát triển. Xuất phát từ sự phát triển của các ngành công nghiệp, thương mại và logistics, nhu cầu về các lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng đang ngày càng phát triển tại Hải Phòng, qua đó dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân cũng tăng cao.

Mức lương trung bình cho việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại Hải Phòng dao động khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực như Quận Lê Chân, Huyện Thủy Nguyên…

5.5. Tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân Quảng Ninh

Quảng Ninh là một nơi nổi bật với ngành du lịch và công nghiệp khai khoáng, đang dần trở thành một trong những tỉnh thành có nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đầu tư, cùng với sự mở rộng của các dịch vụ ngân hàng tại đây đã tạo ra nhu cầu lớn về các sản phẩm tài chính đa dạng. Điều này dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân tại Quảng Ninh, họ là những người sẽ đáp ứng và tư vấn giải pháp tài chính cho cả người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phát triển.

Mức lương trung bình cho việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại Quảng Ninh dao động khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tại các khu vực như Thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm Phả…

Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM... là những nơi tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân nhiều nhất
Các khu vực như Hà Nội, TP.HCM... là những nơi tuyển dụng việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân nhiều nhất

6. Nhóm sản phẩm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân phụ trách

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và bán các sản phẩm tài chính đa dạng của ngân hàng, bao gồm nhóm sản phẩm tiền gửi, cho vay và thẻ. Họ cần nắm vững các tiêu chí và đặc điểm của từng sản phẩm để tư vấn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng.

6.1. Nhóm sản phẩm tiền gửi

Các sản phẩm thuộc nhóm tiền gửi bao gồm các gói với các tiêu chí:

  • Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn và không kỳ hạn.

  • Thời gian gửi: Từ 1 tuần đến 60 tháng.

  • Kỳ trả lãi: Trả trước, trả sau, hoặc trả định kỳ hàng tháng.

  • Sản phẩm đặc thù: truyền thống, rút gốc linh hoạt, cho con, mobile, hưu trí, online…

6.2. Nhóm sản phẩm cho vay

Các sản phẩm cho vay bao gồm các gói theo các tiêu chí sau:

  • Tài sản của khách hàng: vay tín chấp (không có tài sản đảm bảo), vay thế chấp (có tài sản đảm bảo),

  • Thời hạn vay: ngắn hạn (dưới 12 tháng), trung hạn (12 - 60 tháng), dài hạn (trên 60 tháng).

  • Mục đích vay: cho vay tiêu dùng hoặc cho vay kinh doanh.

  • Phân loại khác: vay qua thẻ tín dụng, cầm cố sổ tiết kiệm, vay thấu chi.

6.3. Nhóm sản phẩm thẻ

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân phải bán các sản phẩm thẻ bao gồm:

  • Thẻ trả trước (Prepaid Card).

  • Thẻ tín dụng (Credit Card).

  • Thẻ ghi nợ (Debit Card).

Ngoài ra, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân còn bán các sản phẩm dịch vụ khác như: gói bảo hiểm, chuyển tiền, kiều hối và dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tóm lại, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khách hàng cá nhân đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. Các chuyên viên này giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp. Với vai trò quan trọng như vậy, việc làm chuyên viên khách hàng cá nhân đang là một trong những ngành nghề hấp dẫn nhất hiện nay, được nhiều ứng viên theo đuổi và mong muốn gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai.