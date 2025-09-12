Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 12/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/10/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai các hoạt động kinh doanh cho khách hàng cá nhân, tập trung vào các sản phẩm tín dụng, cho vay nhà dự án, sản xuất kinh doanh, bất động sản, tiêu dùng.
- Thực hiện bán hàng theo các chương trình, chiến dịch và định hướng kinh doanh của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Quản lý danh mục khách hàng được phân giao. Thực hiện tư vấn, khai thác sâu và bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
- Thực hiện chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán và theo các chương trình của Khối Khách hàng Cá nhân và Chi nhánh từng thời kỳ.
- Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng.
-Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân và sự hài lòng của khách hàng.
- Thực hiện các công việc báo cáo và phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Gửi CV theo mẫu MB (tiêu đề ghi rõ họ tên – vị trí ứng tuyển)

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

2. Quyền lợi
2.1 . Chế độ Thưởng hấp dẫn:
- Thưởng dịp lễ tết
- Thưởng thành tích gắn với hiệu suất công việc/kết quả kinh doanh
2.2. Chế độ phúc lợi vượt trội:
- Đãi ngộ gắn kết (Tặng quà sinh nhật, quà tết nguyên đán, đãi ngộ thâm niên.....)
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho CBNV/người thân với các đặc quyền độc đáo
- Du lịch/nghỉ dưỡng hằng năm trong nước & nước ngoài
- Hỗ trợ các khoảnh khắc quan trọng (nghỉ sinh nhật, tặng quà khi kết hôn...)
- Được tư vấn, hỗ trợ tài chính & trải nghiệm các sản phẩm tài chính cá nhân, bảo hiểm... theo các tệp sản phẩm của tập đoàn
2.3. Phát triển nghề nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển với các nhóm nghề nghiệp tại Ngân hàng.
- Tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường Doanh nghiệp số hiện đại.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, ứng dụng toàn diện các phương pháp làm việc mới và các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-ca-nhan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368840
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH BẮC TỪ LIÊM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Thanh Hóa Nghệ An Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ - Phòng Giao dịch Thụy Khuê
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH SƠN TÂY
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI- CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH TÂY HỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 55 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI - PHÒNG GIAO DỊCH TÂY HỒ
15 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Bảo Việt làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu Ngân Hàng Bảo Việt
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 15 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
2 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thu Hút Nhân Tài
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
6.2 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Lâm Ngọc Dương
550 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 900 USD Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 35 Triệu CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ EMIR
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Techcombank làm việc tại Hải Phòng thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân VIB làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 3,000 USD VIB
800 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD GSM
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM ( VIB)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm