Tuyển Content Marketing XYZ CAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Xây dựng, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông thương hiệu trên Facebook, Instagram, Tiktok, Website,...

- Quản lý tài khoản và biên tập nội dung trên các kênh quảng cáo, truyền thông

- Phối hợp cùng team Design, Ads để thực hiện công việc theo kế hoạch

- Thu thập số liệu, đánh giá xu hướng thị trường, đề xuất các phương án marketing phù hợp

-Tham gia đề xuất các chiến dịch marketing, phối hợp lên ý tưởng tổ chức các buổi truyền thông sự kiện

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế,... hoặc các ngành có liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan về Content Marketing, Copywriter ...

- Đam mê và khả năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo và lập kế hoạch

- Thường xuyên sử dụng mạng xã hội và bắt trend là điểm cộng

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Quản lý thời gian và phối hợp công việc tốt.

Tại XYZ CAFE Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thân thiện, tự do sáng tạo

- Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...

- Các phúc lợi nghỉ lễ tết, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XYZ CAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.