Tuyển Content Creator Công ty TNHH Creative media làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Creative media
Ngày đăng tuyển: 12/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/07/2025
Công ty TNHH Creative media

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Creative media

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Toàn Golden City, 25 Nguyễn Thị Minh Khai, Vinh, Nghệ An, Thành phố Vinh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

  • Nghiên cứu thị trường, đưa ra ý tưởng thiết kế thumbnail, phối hợp với bộ phận designer để hoàn thiện thumbnail; phối hợp với bộ phận sản xuất để định hướng làm nội dung video
  • Thực hiện chạy ads, mua view, like và SEO video của kênh trên nền tảng Youtube
  • Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google
  • Phối hợp hiệu quả để tối ưu hóa tương tác cho video (search, like, share)
  • Tối ưu nội dung Description của video
  • Theo dõi và phân tích sự tăng trưởng của kênh để đưa ra định hướng phát triển
  • Quản trị, theo dõi và xử lý các tình huống liên quan đến report kênh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Nam/ nữ từ 20 đến 28 tuổi; không yêu cầu kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành: Thiết kế, Marketing, Kinh Tế,  CNTT, Báo chí, Âm nhạc, Nghệ thuật….
  • Có gu thẩm mỹ tốt
  • Yêu thích và muốn học hỏi về Youtube
  • Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng
  • Kiên trì, chăm chỉ, tự giác có trách nhiệm với công việc.
  • Tinh thần học tập cao, sẵn sàng thay đổi để phát triển, cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Creative media Thì Được Hưởng Những Gì

  •  Thu nhập theo năng lực, tổng thu nhập không giới hạn: từ 6,5 triệu đến 20 triệu +++
  • Thưởng lương tháng thứ 13
  • Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)
  • Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ, tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty
  • Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
  • Du lịch và team building 1 lần/năm
  • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Creative media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Creative media

Công ty TNHH Creative media

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

