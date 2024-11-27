Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Tập Đoàn Pi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Tập Đoàn Pi Group
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Tập Đoàn Pi Group

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại Tập Đoàn Pi Group

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 169 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Xây dựng, kiểm tra khối lượng, đơn giá mời thầu, đấu thầu
Kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán khối lượng của nhà thầu thi công mảng xây dựng
Quản lý hợp đồng, công văn đến, công văn đi của Nhà thầu, hồ sơ nghiệm thu quyết toán mảng xây dựng
Tham mưu cho quản lý cấp trên các hồ sơ thanh toán, lập dự toán thi công xây dựng. Các vấn đề phát sinh khối lượng, đơn giá mảng xây dựng
Thu thập đơn giá, tài liệu chuyên môn.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên
Kiến thức chuyên môn: Chuyên ngành xây dựng/MEP
Kinh nghiệm: từng làm việc ở vị trí tương đương của các Công ty xây dựng, Bất động sản
Độ tuổi: từ 27

Tại Tập Đoàn Pi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương
BHXH đóng full lương
Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công
Lương tháng 13
Lương tháng 14, 15 theo thành tích
Du lịch hàng năm
Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,...
Bảo hiểm sức khoẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Pi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Pi Group

Tập Đoàn Pi Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 169 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

