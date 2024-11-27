Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản Tập Đoàn Pi Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Mức lương Từ 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 169 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Xây dựng, kiểm tra khối lượng, đơn giá mời thầu, đấu thầu

Kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán khối lượng của nhà thầu thi công mảng xây dựng

Quản lý hợp đồng, công văn đến, công văn đi của Nhà thầu, hồ sơ nghiệm thu quyết toán mảng xây dựng

Tham mưu cho quản lý cấp trên các hồ sơ thanh toán, lập dự toán thi công xây dựng. Các vấn đề phát sinh khối lượng, đơn giá mảng xây dựng

Thu thập đơn giá, tài liệu chuyên môn.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên

Kiến thức chuyên môn: Chuyên ngành xây dựng/MEP

Kinh nghiệm: từng làm việc ở vị trí tương đương của các Công ty xây dựng, Bất động sản

Độ tuổi: từ 27

Tại Tập Đoàn Pi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương

BHXH đóng full lương

Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công

Lương tháng 13

Lương tháng 14, 15 theo thành tích

Du lịch hàng năm

Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,...

Bảo hiểm sức khoẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Pi Group

