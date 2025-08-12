Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Coway Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Toà nhà Phượng Long 2, 16 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển khách hàng mới:

- Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm/dịch vụ của Coway (máy lọc nước, máy lọc không khí, v.v.) phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Quản lý khách hàng hiện tại:

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng qua việc hỗ trợ sau bán hàng (dịch vụ Cody, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.).

- Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh:

- Lập kế hoạch bán hàng để đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ bán hàng định kỳ.

- Phối hợp với các bộ phận khác:

- Làm việc với các phòng ban để triển khai các hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ nhóm quản lý các hợp đồng, phụ lục hợp đồng (PLHĐ), và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Nghiên cứu thị trường:

- Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và xu hướng thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học (ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc tương đương).

Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng hoặc thiết bị gia dụng.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng năng động, nhiệt tình sẽ được đào tạo.

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.

- Biết sử dụng công cụ CRM là một lợi thế.

Yêu cầu khác:

- Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp, chủ động trong công việc.

- Sẵn sàng di chuyển để gặp gỡ khách hàng khi cần.

Tại Công ty TNHH Coway Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 20 – 40 triệu(chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

- Được hưởng đầy đủ chế độ (bảo hiểm, phép năm,...) theo quy định

- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của Công ty

- Du lịch, team building, sinh nhật,... do Công ty tổ chức

- Làm việc trong mội trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Coway Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.