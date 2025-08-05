Tuyển Phát triển mặt bằng CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

I. TRÁCH NHIỆM CHÍNH.

• Setup cửa hàng: mở mới, nâng cấp, cải tạo cửa hàng

• Tìm kiếm và phát triển mặt bằng cho hệ thống

• Lập kế hoạch setup, và phát triển mạng lưới hệ thống cửa hàng

II. NHIỆM VỤ.

TT NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Tìm kiếm và phát triển mặt bằng

• Nghiên cứu, tìm kiếm và đánh giá các địa điểm phù hợp với mặt bằng tiêu chí kinh doanh của công ty (khảo sát thị trường, phân tích khu vực, và xem xét các yếu tố như giao thông, dân cư, và đối thủ cạnh tranh, mức thu nhập bình quân,...)

• Đánh giá mặt bằng trước và sau kinh doanh theo các tiêu chí.

• Phân tích mặt bằng để tối ưu cho cửa hàng (Cửa hàng hiện có và chuẩn bị mở)

• Quy hoạch lại không gian cửa hàng theo nhận diện thương hiệu công ty

• Phát triển dự án nhượng quyền về phần thô – cơ sở vật chất - kỹ thuật

2. Đàm phán thuê mặt bằng

• Quản lý, tham gia tìm kiếm và trực tiếp đàm phán thuê mặt bằng

• Liên hệ với chủ nhà hoặc người môi giới, thương lượng giá thuê, các điều khoản hợp đồng, và các chi phí liên quan.

3. Soạn thảo hợp đồng, kiểm tra kỹ tính pháp lý để ký hợp đồng với chủ nhà

• Kiểm soát tất cả công việc liên quan đến mở mới mặt bằng tra kỹ tính pháp lý để ký bao gồm: Hồ sơ tài liệu, đàm phán giá, thủ tục bàn giao hợp đồng với chủ nhà

4. Hỗ trợ setup

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn tất các thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công, và chuẩn bị cho việc khai trương

• Tiếp nhận layout trưng bày hàng hóa chi tiết, & Planogram cho Cửa hàng theo phạm vi phụ trách lên kế hoạch triển khai công việc được giao

• Chịu trách nhiệm triển khai, bao gồm và không giới hạn các đầu việc:

+ Giám sát và kiểm soát song hành tiến độ & chất lượng hoàn thiện cửa hàng của bộ phận xây dựng đảm bảo các hạng mục thi công (bao gồm xây dựng, cơ điện, camera, nội thất, bảng biển) đáp ứng đúng quy định và tiêu chuẩn, tiến độ yêu cầu.

+ Phối kết hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện các hạng mục còn lại trong quá trình setup mới/ nâng cấp cửa hàng; cụ thể:

- Lắp đặt, cài đặt các thiết bị công nghệ thông tin, nghe nhìn

- Chuẩn bị CCDC/ Vật tư/ Tờ rơi/ Standy cần thiết phục vụ hoạt động bán hàng và Marketing

- Kiểm soát hoạt động của hệ thống phần mềm đảm bào cài đặt đúng giá và đúng chương trình.

+ Thực hiện bàn giao cửa hàng cho khối Vận hành để đưa vào hoạt động

5. Quản lý và duy trì

• Đảm bảo các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, duy trì mối quan hệ tốt với chủ nhà, và theo dõi tình hình hoạt động của mặt bằng sau khi khai trương

• Lập kế hoạch về mở rộng mạng lưới theo kế hoạch kinh doanh

• Lên kế hoạch về sửa chữa, cải tạo nâng cấp setup hệ thống cửa hàng định kỳ: Chi phí, layout, nhà thầu, thời gian…

6. Thực hiện các công việc khác do trưởng phòng Hành chính và Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học.

2. Kỹ năng:

• Có kiến thức về thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng.

• Kỹ năng quản lý dự án xây dựng, hiểu biết về thiết kế

• Có kiến thức về quản lý chất lượng xây dựng, an toàn lao động & vệ sinh môi trường

• Thành thạo về Autocad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), Project và các phần mềm chuyên ngành.

• Có tư duy logic, hệ thống.

• Có khả năng quản lý, tổ chức, sắp xếp công việc, biết làm báo cáo.

• Chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc.

• Kỹ năng trao đổi thông tin và giao tiếp tốt.

3. Kinh nghiệm: kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại các hệ thống cửa hàng CVS, siêu thị, nhà hàng.

4. Sức khỏe, tính cách: có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường

Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty

Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

