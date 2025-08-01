Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Kiến thức:

- Kiến thức trong ngành Bất Động Sản: xu hướng thị trường, biến động giá cả, nhận định thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, nắm cơ bản về pháp lý BĐS, cách thức triển khai bán hàng....

- Kiến thức về Bất động sản, xây dựng, pháp lý Bất động sản, sản phẩm bất động sản, xu hướng thị trường/ nhận định thị thị trường;

- Triển khai bán hàng/ sự kiện bán hàng. Đào tạo bán hàng. Lập kế hoạch bán hàng

• Kỹ năng/ khả năng:

- Khả năng tổ chức và chịu được áp lực cao trong công việc

- Sử dụng tốt các công cụ trong nghiệp vụ Bán hàng

- Khả năng thấu hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng, kĩ năng thuyết trình và đàm phán