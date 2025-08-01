Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty CP Bất động sản T&T Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty CP Bất động sản T&T Homes
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty CP Bất động sản T&T Homes

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 169 Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

  • Nghiên cứu thị trường BĐS khu vực, các dự án cạnh tranh để đề xuất các chương trình bán hàng/chính sách bán hàng/sản phần phù hợp với thị trường và khách hàng.
  • Xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, sát với thực tế và triển khai bán hàng.
  • Phát triển và hỗ trợ hệ thống đại lý: Đề xuất Đại lý tiền năng, Trainning và quản lý đại lý (MKT, quỹ căn, giá, CSBH, giám sát sales tại hiện trường..., tổng hợp báo cáo bán hàng hàng tuần, phối hợp với các bộ phận khác các vấn đề thanh toán hoa hồng...
  • Phối hợp với Marketing cho ý kiến kế hoạch MKT của dự án, hỗ trợ các sự kiện bán hàng...
  • Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

• Kinh nghiệm:

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Kiến thức:

- Kiến thức trong ngành Bất Động Sản: xu hướng thị trường, biến động giá cả, nhận định thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, nắm cơ bản về pháp lý BĐS, cách thức triển khai bán hàng....
- Kiến thức về Bất động sản, xây dựng,  pháp lý Bất động sản, sản phẩm bất động sản, xu hướng thị trường/ nhận định thị thị trường;
- Triển khai bán hàng/ sự kiện bán hàng. Đào tạo bán hàng. Lập kế hoạch bán hàng

• Kỹ năng/ khả năng:

- Khả năng tổ chức và chịu được áp lực cao trong công việc

- Sử dụng tốt các công cụ trong nghiệp vụ Bán hàng
- Khả năng thấu hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng, kĩ năng thuyết trình và đàm phán

Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes Thì Được Hưởng Những Gì

T&T Homes là công ty thành viên thuộc T&T Group, các chế độ phúc lợi bao gồm:

  • Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm, lương cứng từ 20-25tr/tháng (NET)
  • Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
  • Thưởng các dịp lễ tết: 30/4-1/5, 2/9, Tết AL, DL...
  • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
  • Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
  • Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bất động sản T&T Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bất động sản T&T Homes

Công ty CP Bất động sản T&T Homes

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

