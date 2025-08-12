Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TM DV XNK NGUYÊN VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 546 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm Inox, Nhôm (Tấm, Cuộn, Ống, Hộp, Thanh định hình, phụ kiện ...).

- Tư vấn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của khách hàng, hỗ trợ báo giá và chăm sóc khách hàng trước - trong và sau bán hàng.

- Đánh giá, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Phối hợp với kho, vận chuyển để đảm bảo đơn hàng giao đúng tiến trình.

- Địa chỉ làm việc tại: 546 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế hoặc kỹ thuật.

- Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm làm sale, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ngành kim loại hoặc cơ khí.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK NGUYÊN VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản từ 10tr - 15tr + % hoa hồng cao + thưởng doanh số .

• Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, thị trường và kỹ năng kinh doanh.

• Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, thưởng Lễ, Tết và các chế độ Phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

• Ngày nghỉ: Theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DV XNK NGUYÊN VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin