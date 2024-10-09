Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

IT phần mềm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (đối diện 99A Ngụy Như Kon Tum), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống back-end, front-end cho web/app kiểu thời gian thực. Phân tích và phát triển nền tảng và REST APIs cho mobile. Cộng tác hiệu quả với các team khác để nhanh chóng triển khai các tính năng mới. Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới cũng như trải nghiệm người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thiết kế và phát triển hệ thống back-end, front-end cho web/app kiểu thời gian thực.
Phân tích và phát triển nền tảng và REST APIs cho mobile.
Cộng tác hiệu quả với các team khác để nhanh chóng triển khai các tính năng mới.
Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới cũng như trải nghiệm người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng back-end bằng Nodejs, ExpressJS và front-end bằng Reactjs hoặc Vuejs. Có kiến thức sâu sắc về CSS và CSS framework như Bootstrap, ElementUI,... Hiểu biết sâu sắc về Javascript và Typescript. Thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB. Thành thạo RESTful API, Redis và các công nghệ liên quan. Có kinh nghiệm với các tools Webpack, Vite,...
Từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng back-end bằng Nodejs, ExpressJS và front-end bằng Reactjs hoặc Vuejs.
Có kiến thức sâu sắc về CSS và CSS framework như Bootstrap, ElementUI,...
Hiểu biết sâu sắc về Javascript và Typescript.
Thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB.
Thành thạo RESTful API, Redis và các công nghệ liên quan.
Có kinh nghiệm với các tools Webpack, Vite,...

Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty. Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở. Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty. Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty.
Ăn trưa tại công ty.
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc.
Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở.
Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty.
Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty.
Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-fullstack-developer-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job208183
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Hạn nộp: 28/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Co-well Châu Á
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Co-well Châu Á
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Fullstack Developer thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vikoisoft
Tuyển Web Developer thu nhập 500 - 1.700 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vikoisoft
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METASOURCE
Tuyển Odoo Developer thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH METASOURCE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Bản Viên
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Bản Viên
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LIFESUP
Tuyển Dev PHP thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
LIFESUP
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Fullstack Developer thu nhập Tới 28 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Phần mềm MOR
Tuyển Lập Trình Fullstack thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Phần mềm MOR
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mona Media
Tuyển Lập Trình Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Mona Media
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất