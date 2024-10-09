Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa Stellar, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội (đối diện 99A Ngụy Như Kon Tum), Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống back-end, front-end cho web/app kiểu thời gian thực. Phân tích và phát triển nền tảng và REST APIs cho mobile. Cộng tác hiệu quả với các team khác để nhanh chóng triển khai các tính năng mới. Nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới cũng như trải nghiệm người dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm kinh nghiệm xây dựng back-end bằng Nodejs, ExpressJS và front-end bằng Reactjs hoặc Vuejs. Có kiến thức sâu sắc về CSS và CSS framework như Bootstrap, ElementUI,... Hiểu biết sâu sắc về Javascript và Typescript. Thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL và MongoDB. Thành thạo RESTful API, Redis và các công nghệ liên quan. Có kinh nghiệm với các tools Webpack, Vite,...

Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tiền mặt hoặc quà tặng vào các dịp lễ tết, lương tháng thứ 13... theo chính sách của Công ty. Ăn trưa tại công ty. Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Xét tăng lương theo năng lực và kết quả làm việc. Các cơ hội phát triển năng lực và thăng tiến lên vị trí cao hơn luôn rộng mở. Được hưởng ưu đãi cao khi mua sản phẩm của công ty. Được hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn theo định hướng của Công ty. Các hoạt động team building, các event chăm lo đời sống tinh thần của nhân viên như sinh nhật, liên hoan hàng tháng,... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAZYBIT TECHNOLOGY

