Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc quản lý lịch công tác, lịch tiếp khách hàng, đối tác, cuộc họp và các hoạt động hàng ngày

- Chuẩn bị và quản lý tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp Ban Giám Đốc và các cuộc họp quan trọng khác

- Tổ chức và tham gia các cuộc họp (nếu được yêu cầu), lên Biên bản họp, nội dung ghi nhớ với khách hàng, đối tác.

- Soạn thảo, kiểm tra và gửi các văn bản, công văn, tờ trình,... theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

- Tiếp đón khách và sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho Ban Giám Đốc

- Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin và chuẩn bị báo cáo định kỳ

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu quan trọng của Ban Giám Đốc

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội nghị liên quan đến hoạt động của Ban Giám Đốc