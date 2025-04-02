Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần DeVyt
- Hà Nội: 55 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ Ban Giám Đốc trong việc quản lý lịch công tác, lịch tiếp khách hàng, đối tác, cuộc họp và các hoạt động hàng ngày
- Chuẩn bị và quản lý tài liệu, báo cáo cho các cuộc họp Ban Giám Đốc và các cuộc họp quan trọng khác
- Tổ chức và tham gia các cuộc họp (nếu được yêu cầu), lên Biên bản họp, nội dung ghi nhớ với khách hàng, đối tác.
- Soạn thảo, kiểm tra và gửi các văn bản, công văn, tờ trình,... theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
- Tiếp đón khách và sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho Ban Giám Đốc
- Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin và chuẩn bị báo cáo định kỳ
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu quan trọng của Ban Giám Đốc
- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội nghị liên quan đến hoạt động của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần DeVyt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần DeVyt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI