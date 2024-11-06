Tuyển Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 01–02 Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý hồ sơ nhân sự:

Cập nhật và lưu trữ hồ sơ cộng sự, hợp đồng lao động, các giấy tờ liên quan một cách khoa học dễ thấy dễ tìm.

Tạo mới/ xóa/ luân chuyển tài khoản của cộng sự mới trên phần mềm Ipos.

Theo dõi thời hạn hợp đồng, gia hạn và thanh lý hợp đồng khi đến hạn.

Chấm công và tính lương:

Theo dõi chấm công, quản lý ngày nghỉ phép, nghỉ ốm của cộng sự trong Công ty.

Thực hiện tính lương chính xác theo cơ chế lương.

Lưu trữ hồ sơ lương của lao động một cách khoa học và an toàn.

Bảo hiểm và chế độ phúc lợi:

Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội như tăng giảm, đối chiếu C12 để thanh toán BHXH đúng hạn.

Giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo quy định.

Thực hiện các thủ tục hành chính:

Soạn thảo các văn bản, quyết định liên quan đến nhân sự.

Thực hiện hoàn thiện các hồ sơ Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Đăng ký kinh doanh, Phòng cháy chữa cháy (Công ty đã có quy trình sẵn và sẽ hướng dẫn trong trường hợp ứng viên chưa làm tác vụ này)

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện như sinh nhật, lễ kỷ niệm, ngày lễ.

Phối hợp với các phòng ban để thực hiện hoạt động team building, du lịch công ty.

Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, hội thảo, đào tạo nội bộ.

Tổ chức tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại công ty.

Lập kế hoạch mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm dựa trên nhu cầu thực tế.

Theo dõi, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy tính.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến Quản trị nhân lực hoặc được đào tạo Quản trị Nhân lực bài bản.

Có hiểu biết về Luật Lao động và các thủ tục Hành chính

Có kinh nghiệm 1- 2 năm ở vị trí tương đương

Có khả năng sắp xếp lịch làm việc khoa học.

Yêu thích tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi và cải tiến quy trình làm việc

Năng động, nhiệt tình & ham học hỏi

Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10tr - 12tr/tháng

Thu nhập:

Thu nhập cơ bản: Lương cơ bản + phụ cấp + KPIs

Được tham gia đóng BHXH theo quy định

Tham gia các sự kiện hàng tháng, hàng năm do công ty tổ chức.

Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng theo định kỳ.

Thưởng tháng lương 13 + hiệu quả công việc

Thời gian làm việc: 9h - 18h từ Thứ 2 - T7, nghỉ trưa: 12h - 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AN café - Từ vùng Kinh Bắc

