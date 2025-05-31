Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán công nợ, bán hàng, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Lập báo cáo bán hàng định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.
Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Làm việc với các phần mềm kế toán.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm 1 năm.
Có kiến thức cơ bản về kế toán công nợ, bán hàng.
Thành thạo phần mềm Excel, Word.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản (phát sinh, ghi nhận, đối chiếu).

Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TIGERVET VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job360997
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÀNG HIỆU LUCOS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HÀNG HIỆU LUCOS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN SÁNG TẠO BÔNG SEN GLOBAL
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG
6.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HẢI XUYÊN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HẢI XUYÊN VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Nhật Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Fine Industry and Trade Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương AROVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương AROVA
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CANADA
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ZENTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ZENTECH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẢO
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINASPC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Legatek
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm