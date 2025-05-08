Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 72TT1, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện nhập, xuất hàng theo đơn hàng
Cập nhật số liệu nhập xuất, tồn kho hàng ngày báo cáo quản lý
Bảo quản kho hàng hóa bảo đảm đúng quy định an toàn trước, trong, sau khi nhập xuất.
Cuối tháng thực hiện kiểm kê kho, lập biên bản kiểm kê, thực hiện đóng và lưu trữ chứng từ xuất nhập kho
Thực hiện các công việc khác do GĐ phân giao tùy theo từng thời kỳ.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, tuổi từ 24-35, chưa lập gia đình hoặc đã lập gia đình nhưng chưa có kể hoạch sinh con trong vòng 2 năm tới
Phẩm chất: Trung thực, CẨN THẬN, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, có mong muốn gắn bó với doanh nghiệp
Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ưu tiên tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán lẻ, Online
Có mong muốn phát triển chuyên sâu trong ngành Kế toán
Kỹ năng: có khả năng làm việc độc lập, Kỹ năng văn phòng tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo Excel, word.
Phẩm chất: Trung thực, CẨN THẬN, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc, có mong muốn gắn bó với doanh nghiệp
Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng ưu tiên tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán lẻ, Online
Có mong muốn phát triển chuyên sâu trong ngành Kế toán
Kỹ năng: có khả năng làm việc độc lập, Kỹ năng văn phòng tốt, đặc biệt là sử dụng thành thạo Excel, word.
Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập và phúc lợi hấp dẫn: Lương cứng 8 - 10 triệu (có thể thỏa thuận thêm theo năng lực và các phần hành công việc có thể đảm nhận) + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp khác
Thu nhập và phúc lợi hấp dẫn
Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng nóng + thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, KHÔNG DRAMA, TOXIC.
Được đào tạo bài bản trực tiếp từ Kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm.
Cơ hội tiếp cận và sử dụng AI để tối ưu công việc kế toán.
Review tăng lương cứng theo năng lực
Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo Quy định của Nhà nước khi vào chính thức.
Nghỉ phép 12 ngày/năm;
Sinh nhật bản thân/con nhân viên, Du lịch, nghỉ mát, team building, ...
Thu nhập và phúc lợi hấp dẫn
Thưởng tháng lương thứ 13 + thưởng nóng + thưởng khác theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, KHÔNG DRAMA, TOXIC.
Được đào tạo bài bản trực tiếp từ Kế toán trưởng 15 năm kinh nghiệm.
Cơ hội tiếp cận và sử dụng AI để tối ưu công việc kế toán.
Review tăng lương cứng theo năng lực
Đóng BHYT, BHTN, BHXH theo Quy định của Nhà nước khi vào chính thức.
Nghỉ phép 12 ngày/năm;
Sinh nhật bản thân/con nhân viên, Du lịch, nghỉ mát, team building, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI