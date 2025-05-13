Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kế toán tổng hợp các thu, chi cho tổng công ty, báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án.

Khai thuế & lập BCTC theo quý/ năm tại CN

Tính lương cho nhân sự, thực hiện quản lý ngày nghỉ, nghỉ phép của nhân sự

Thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn phòng phẩm, quản lý văn phòng, tài sản công ty

Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán

Có kinh nghiệm làm kế toán từ 01 năm trở lên

Có kinh nghiệm làm việc tại tổng công ty vận hành kế toán các công ty con

Biết sử dụng tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10tr-12tr + phúc lợi (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Được hỗ trợ đóng bảo hiểm theo đúng Luật lao động

Được tham gia các chương trình du lịch miễn phí theo quy định của công ty (Tùy theo hoạt động kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin