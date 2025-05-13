Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 7 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kế toán tổng hợp các thu, chi cho tổng công ty, báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án.
Khai thuế & lập BCTC theo quý/ năm tại CN
Tính lương cho nhân sự, thực hiện quản lý ngày nghỉ, nghỉ phép của nhân sự
Thực hiện công tác văn thư lưu trữ văn phòng phẩm, quản lý văn phòng, tài sản công ty
Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán
Có kinh nghiệm làm kế toán từ 01 năm trở lên
Có kinh nghiệm làm việc tại tổng công ty vận hành kế toán các công ty con
Biết sử dụng tin học văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10tr-12tr + phúc lợi (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Được hỗ trợ đóng bảo hiểm theo đúng Luật lao động
Được tham gia các chương trình du lịch miễn phí theo quy định của công ty (Tùy theo hoạt động kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

