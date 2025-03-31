Tuyển Kế toán tổng hợp KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
Mức lương
600 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 600 - 1 Triệu
Mô tả công việc
- Thiết kế phương án hoặc lên ý tưởng thiết kế cho các công trình nhà Xưởng, khu công nghiệp
- Triển khai các bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thi công
- Vẽ thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng, kiến trúc, trên bản vẽ 2D hoặc 3D
- Phối hợp với bộ phận kết cấu, MEP
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 600 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu khác:
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế công trình lớn, sang trọng: resort, biệt thự,….
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, thể hiện bản vẽ song ngữ
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Quyền lợi được hưởng:
- Lương Net upto 20 triệu
- Thưởng tháng 13, thưởng dự án
- Đóng BHXH full lương
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế công trình lớn, sang trọng: resort, biệt thự,….
- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, thể hiện bản vẽ song ngữ
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Quyền lợi được hưởng:
- Lương Net upto 20 triệu
- Thưởng tháng 13, thưởng dự án
- Đóng BHXH full lương
Tại KAS E&C (Vietnam) Ltd Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI