Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP

Meetup Travel là công ty du lịch với sứ mệnh “Mang Đô Mỹ về Việt Nam” – đưa tinh thần chuyên nghiệp và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế vào từng hành trình khám phá Việt Nam. Vận hành bởi đội ngũ Gen Z năng động, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, đề cao sự phát triển cá nhân và đóng góp giá trị thật cho cộng đồng. Với mục tiêu "Top 1 Vietnam Travel Package", luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm tinh tế, cá nhân hoá và đậm chất Việt. Cùng Meetup Travel tạo nên hành trình Việt Nam khác biệt cho thế giới.