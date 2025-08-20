Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL tự hào là đơn vị nhượng quyền và phân phối độc quyền thương hiệu PIERRE CARDIN cho bốn thị trường lớn tại khu vực Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar . CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EMALL phát triển mạnh các ngành hàng về giày dép nam nữ, mỹ phẩm và thời trang trẻ em. Với sứ mệnh mang thương hiệu thời trang quốc tế đến gần với quý khách hàng Việt Nam yêu thích thời trang tao nhã, thanh lịch và sang trọng. Chúng tôi cam kết đem lại các sản phẩm chính hãng chất lượng với những dịch vụ khách hàng tốt nhất để phục vụ quý khách. Hãy gia nhập đội ngũ nhân viên của công ty chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội được đào tạo và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.