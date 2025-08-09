Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Giang - Bạc Liêu - Cần Thơ ...và 6 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Tiếp thị, quảng bá các sản phẩm phân bón của công ty.

-Hướng dẫn nhà vườn các kỹ thuật canh tác, cách sử dụng phân bón theo đúng quy trình cho từng đối tượng cây trồng.

-Giải đáp các thắc mắc của nhà vườn về cách sử dụng các sản phẩm của công ty.

-Tổ chức hội thảo, thăm vườn nông dân.

-Phát triển hệ thống đại lý và hệ thống nông dân tại thị trường phụ trách.

-Đánh giá thị trường và báo cáo công tác cho Trưởng vùng và Trưởng Bộ phận.

-Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam, tuổi ≥ 22

-Giao tiếp tốt, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu khó.

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Công nghệ hóa, Kinh tế hoặc có kinh nghiệm về phân bón, thuốc BVTV ...

-Địa điểm làm việc: Tại Thị trường hoặc Văn phòng công ty (đi công tác thị trường 10 - 15 ngày/tháng hoặc theo tình hình thực tế).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 8 – 15 triệu/ tháng + phụ cấp cơm trưa, xăng xe + hoa hồng theo doanh thu.

-Phép năm, BHYT, BHXH theo quy định + Lương tháng 13, 14.

-Văn phòng làm việc tiện nghi, không gian mở.

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới.

-Được tham gia các khóa đào tạo, mở rộng kiến thức và tối ưu hiệu suất công việc.

-Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng.

-Chế độ: Thưởng lễ, tết, kết hôn, sinh con, sinh nhật nhân viên, sinh nhật công ty, team building, khám sức khỏe định kì hàng năm, ...

-Tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi, sinh nhật, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin