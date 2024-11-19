Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Công ty TNHH IDT Việt Nam
- Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12., Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Giám sát và thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo trì thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.
+ Tiếp nhận và xử lý mọi sự cố của thiết bị.
+ Đề xuất sửa chữa hoặc mua thiết bị mới khi cần thiết.
+ Giám sát và cập nhật tình trạng thiết bị và hàng tồn kho tài sản.
+ Trực điện thoại và sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần thiết."
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên
Có kinh nghiệm bảo trì, vận hành toà nhà chung cư, văn phòng, khách sạn hoặc trung tâm thương mại.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan
Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Giới tính: Nam
Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ tăng lương + thưởng thường xuyên theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
- Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
