Tuyển Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công ty TNHH IDT Việt Nam - Toà nhà Green Hills, Lô 25, đường số 2, công viên phần mềm Quang Trung, Tô Ký, Quận 12., Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Giám sát và thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo trì thiết bị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.

+ Tiếp nhận và xử lý mọi sự cố của thiết bị.

+ Đề xuất sửa chữa hoặc mua thiết bị mới khi cần thiết.

+ Giám sát và cập nhật tình trạng thiết bị và hàng tồn kho tài sản.

+ Trực điện thoại và sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần thiết."

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên

Có kinh nghiệm bảo trì, vận hành toà nhà chung cư, văn phòng, khách sạn hoặc trung tâm thương mại.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành nghề liên quan

Nhiệt tình, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Giới tính: Nam

Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ tăng lương + thưởng thường xuyên theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

- Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH IDE Việt Nam

