Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NV
- 07
- 31 đường Hoàng Đình Giong, KĐT Phước Long, Phường Phước Long, TP Nha Trang ...và 1 địa điểm khác, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Phụ trách sửa chữa, bảo hành tất cả các máy in, máy photocopy, các loại máy văn phòng CANON.
Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện cho các loại máy của Canon
Phục vụ tại địa điểm cho khách hàng
Hướng dẫn khách hàng sử dụng máy khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên thuộc các trường khối kỹ thuật chuyên ngành: kỹ thuật cơ điện, điện tử, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, mạng máy tính, ....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc sửa chữa máy văn phòng
Kỹ năng: giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý và khả năng làm việc nhóm
Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc (được đánh giá cao)
Chịu được áp lực khối lượng công việc hàng ngày
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi ( 21-31 tuổi)
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản: 7,5 triệu - 8 triệu
Thu nhập: 8,5 triệu - 10 triệu
Thưởng lương tháng 13
Thử việc 2 tháng – 85% lương căn bản
Phụ cấp điện thoại, xăng xe, hao mòn xe
Được tham gian BHXH theo luật
Được tham gia BHTN
Đào tạo kiến thức sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
