Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV

- 07

- 31 đường Hoàng Đình Giong, KĐT Phước Long, Phường Phước Long, TP Nha Trang ...và 1 địa điểm khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách sửa chữa, bảo hành tất cả các máy in, máy photocopy, các loại máy văn phòng CANON.
Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện cho các loại máy của Canon
Phục vụ tại địa điểm cho khách hàng
Hướng dẫn khách hàng sử dụng máy khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên thuộc các trường khối kỹ thuật chuyên ngành: kỹ thuật cơ điện, điện tử, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, mạng máy tính, ....
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc sửa chữa máy văn phòng
Kỹ năng: giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý và khả năng làm việc nhóm
Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc (được đánh giá cao)
Chịu được áp lực khối lượng công việc hàng ngày
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi ( 21-31 tuổi)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 7,5 triệu - 8 triệu
Thu nhập: 8,5 triệu - 10 triệu
Thưởng lương tháng 13
Thử việc 2 tháng – 85% lương căn bản
Phụ cấp điện thoại, xăng xe, hao mòn xe
Được tham gian BHXH theo luật
Được tham gia BHTN
Đào tạo kiến thức sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job358822
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 27 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMART HOME GROUP
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Giải pháp số THT
7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần POSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần POSO Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Thương Mại Máy tính An phát
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VINORSOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng CTA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 23 Triệu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng CTA Việt Nam
13 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ DŨNG ANH
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH KMW Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Dịch Vụ S-Home
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RESMART
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Rita Võ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TABCOM GROUP
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT DŨNG
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thiên Nga
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hamaden Vietnam CO., LTD làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Hamaden Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần công nghệ Smika Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ Smika Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH Saic Motor Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm