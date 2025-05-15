Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV - 07 - 31 đường Hoàng Đình Giong, KĐT Phước Long, Phường Phước Long, TP Nha Trang ...và 1 địa điểm khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phụ trách sửa chữa, bảo hành tất cả các máy in, máy photocopy, các loại máy văn phòng CANON.

Sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện cho các loại máy của Canon

Phục vụ tại địa điểm cho khách hàng

Hướng dẫn khách hàng sử dụng máy khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên thuộc các trường khối kỹ thuật chuyên ngành: kỹ thuật cơ điện, điện tử, điện tử viễn thông, cơ khí chế tạo, mạng máy tính, ....

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc sửa chữa máy văn phòng

Kỹ năng: giao tiếp, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý và khả năng làm việc nhóm

Nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc (được đánh giá cao)

Chịu được áp lực khối lượng công việc hàng ngày

Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi ( 21-31 tuổi)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: 7,5 triệu - 8 triệu

Thu nhập: 8,5 triệu - 10 triệu

Thưởng lương tháng 13

Thử việc 2 tháng – 85% lương căn bản

Phụ cấp điện thoại, xăng xe, hao mòn xe

Được tham gian BHXH theo luật

Được tham gia BHTN

Đào tạo kiến thức sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI

