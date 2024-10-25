Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng đến thực hiện dịch vụ, nhập thông tin khách hàng lên hệ thống, lập hồ sơ bệnh án. Tính bill, thu phí dịch vụ và xuất hóa đơn đảm bảo thu đúng theo chỉ định và chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn kế toán. Trả kết quả cho khách hàng (bản cứng, file mềm, link...) Lưu trữ hồ sơ của khách hàng. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng tại quầy đón tiếp. Hỗ trợ công tác tiếp khách (trà, nước, đồ ăn nhẹ,..) và hoạt động hội họp của Công ty; Trực tổng đài và nhận hẹn khám bệnh; book ship, gửi thư từ, book xe..... Quản lý và cập nhật các biểu mẫu hành chính liên quan tới các dịch vụ của phòng khám: lưu các biểu mẫu trong máy, in các biểu mẫu theo bộ phận.... Tổng hợp báo cáo doanh thu - công nợ hàng ngày; Tra soát công nợ và đối chiếu công nợ với kế toán. Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ.

