Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng đến thực hiện dịch vụ, nhập thông tin khách hàng lên hệ thống, lập hồ sơ bệnh án. Tính bill, thu phí dịch vụ và xuất hóa đơn đảm bảo thu đúng theo chỉ định và chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn kế toán. Trả kết quả cho khách hàng (bản cứng, file mềm, link...) Lưu trữ hồ sơ của khách hàng. Giải đáp các thắc mắc của khách hàng tại quầy đón tiếp. Hỗ trợ công tác tiếp khách (trà, nước, đồ ăn nhẹ,..) và hoạt động hội họp của Công ty; Trực tổng đài và nhận hẹn khám bệnh; book ship, gửi thư từ, book xe..... Quản lý và cập nhật các biểu mẫu hành chính liên quan tới các dịch vụ của phòng khám: lưu các biểu mẫu trong máy, in các biểu mẫu theo bộ phận.... Tổng hợp báo cáo doanh thu - công nợ hàng ngày; Tra soát công nợ và đối chiếu công nợ với kế toán. Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ.
Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng đến thực hiện dịch vụ, nhập thông tin khách hàng lên hệ thống, lập hồ sơ bệnh án.
Tính bill, thu phí dịch vụ và xuất hóa đơn đảm bảo thu đúng theo chỉ định và chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn kế toán.
Trả kết quả cho khách hàng (bản cứng, file mềm, link...)
Lưu trữ hồ sơ của khách hàng.
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng tại quầy đón tiếp.
Hỗ trợ công tác tiếp khách (trà, nước, đồ ăn nhẹ,..) và hoạt động hội họp của Công ty;
Trực tổng đài và nhận hẹn khám bệnh; book ship, gửi thư từ, book xe.....
Quản lý và cập nhật các biểu mẫu hành chính liên quan tới các dịch vụ của phòng khám: lưu các biểu mẫu trong máy, in các biểu mẫu theo bộ phận....
Tổng hợp báo cáo doanh thu - công nợ hàng ngày; Tra soát công nợ và đối chiếu công nợ với kế toán.
Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, tuổi từ 22 – 30 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành quản trị, kế toán Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe. Tiếng Anh cơ bản. Kỹ năng giao tiếp tốt.
Giới tính: Nữ, tuổi từ 22 – 30
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành quản trị, kế toán
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Tiếng Anh cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + phụ cấp ăn trưa Thưởng lễ, tết, tháng 13 Du lịch định kỳ
Thu nhập: Lương + phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13
Du lịch định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1105, tầng 11, tòa Mipec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

