Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Thị trấn rừng thông, Đông Sơn, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ báo giá, rà soát hợp đồng, chốt số lượng.
Chăm sóc khách hàng.
Theo dõi công nợ khách hàng
Tổng hợp doanh thu
Tìm kiếm khách hàng
Đi thị trường
Chịu được áp lực cao trong công việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính
Có kinh nghiệm > 1 năm trong lĩnh vực sale

Tại CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-10tr/1 tháng + KPI
Thử việc 01-02 tháng, sau thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ khác với người lao động theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TDP Tiền Phong, Phường Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-thanh-hoa-job341393
