Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Thị trấn rừng thông, Đông Sơn, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ báo giá, rà soát hợp đồng, chốt số lượng.

Chăm sóc khách hàng.

Theo dõi công nợ khách hàng

Tổng hợp doanh thu

Tìm kiếm khách hàng

Đi thị trường

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính

Có kinh nghiệm > 1 năm trong lĩnh vực sale

Tại CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-10tr/1 tháng + KPI

Thử việc 01-02 tháng, sau thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ khác với người lao động theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAI GON HI- TECH

