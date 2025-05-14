Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH The Forum Education Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH The Forum Education Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH The Forum Education Vietnam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 226 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Liên hệ, tư vấn và giới thiệu về lộ trình học cho các Học viên, hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra đầu vào.
- Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ học viên lên lịch học, nhận lớp, v.v.
- Tiếp nhận và giải quyết các góp ý, phản hồi từ học viên/khách hàng trong phạm vi công việc.
- Thông báo học phí và báo cáo tình học tập của học viên tới phụ huynh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc, trách nhiệm, không ngại thử thách.
- Giờ làm việc theo ca tập trung nhiều vào các buổi chiều tối và cuối tuần, được off 1 ngày trong tuần.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...) từ 06 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH The Forum Education Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000đ/tháng chưa hoa hồng, có phụ cấp ăn tối.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Forum Education Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH The Forum Education Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 27G1, Nguyễn Oanh, P.7, Tp. Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

