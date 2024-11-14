Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 65 Triệu

Mức lương Từ 65 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 53 Đường 31E, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Từ 65 Triệu

Nhập liệu các thông tin

Sắp xếp và in chứng từ

Thực hiện các công việc khách khi được cấp trên giao

Với Mức Lương Từ 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

+ Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, nếu có kinh nghiệm về mảng dịch vụ giám định và chứng nhận hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.

+ Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.

+ Năng động, tự tin, trung thực, nhiệt tình trong công việc.

+ Chịu áp lực tốt.

+ Thành thạo tin học văn phòng. Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập.

+ Nhân viên chứng từ tại HCM: 6,5tr/ tháng + phụ cấp

+ Nhân viên chứng từ tại Vĩnh Xương: 7tr/ tháng+phụ cấp thêm.

2. Nhân viên được đào tạo hướng dẫn công việc cụ thể.

3. Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và theo qui định công ty.

4. Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.

P/S: (Cụ thể công việc, lương sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin