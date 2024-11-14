Tuyển Chứng từ xuất nhập khẩu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 65 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chứng từ xuất nhập khẩu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Mức lương
Từ 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 53 Đường 31E, Khu Phố 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM., Quận 2
Mô Tả Công Việc Chứng từ xuất nhập khẩu Với Mức Lương Từ 65 Triệu
Nhập liệu các thông tin
Sắp xếp và in chứng từ
Thực hiện các công việc khách khi được cấp trên giao
Với Mức Lương Từ 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
+ Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, nếu có kinh nghiệm về mảng dịch vụ giám định và chứng nhận hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.
+ Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
+ Năng động, tự tin, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
+ Chịu áp lực tốt.
+ Thành thạo tin học văn phòng. Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng
+ Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn, nếu có kinh nghiệm về mảng dịch vụ giám định và chứng nhận hoặc các ngành liên quan là một lợi thế.
+ Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm.
+ Năng động, tự tin, trung thực, nhiệt tình trong công việc.
+ Chịu áp lực tốt.
+ Thành thạo tin học văn phòng. Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập.
+ Nhân viên chứng từ tại HCM: 6,5tr/ tháng + phụ cấp
+ Nhân viên chứng từ tại Vĩnh Xương: 7tr/ tháng+phụ cấp thêm.
2. Nhân viên được đào tạo hướng dẫn công việc cụ thể.
3. Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và theo qui định công ty.
4. Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.
P/S: (Cụ thể công việc, lương sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn).
+ Nhân viên chứng từ tại HCM: 6,5tr/ tháng + phụ cấp
+ Nhân viên chứng từ tại Vĩnh Xương: 7tr/ tháng+phụ cấp thêm.
2. Nhân viên được đào tạo hướng dẫn công việc cụ thể.
3. Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và theo qui định công ty.
4. Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện.
P/S: (Cụ thể công việc, lương sẽ được trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI