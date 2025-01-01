Công việc Xuất nhập khẩu

Tất cả địa điểm
Xuất nhập khẩu là ngành đóng vai trò to lớn cho sự phát triển của tổ chức. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu với mức lương hấp dẫn, tạo cơ hội phát triển cho nhiều lao động lĩnh vực này. Tuy nhiên để tìm được công việc phù hợp, bạn cũng cần nắm được thị trường tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay có điều gì đáng chú ý.

1. Nhu cầu tuyển dụng của việc làm xuất nhập khẩu

Thị trường vận tải với đa hình thức ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Điều này dẫn đến lĩnh vực logistics càng được nhiều doanh nghiệp "săn đón", tìm kiếm nguồn nhân lực. Đặc biệt thị trường Việt Nam còn là nước sở hữu lợi thế thị trường rộng lớn và nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á nên cơ hội phát triển ở lĩnh vực logistics.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, cơ hội việc làm cho nhân sự chuyên ngành này hay những bạn muốn chuyển ngành.

  • Theo khảo sát, ngành logistics tại Việt Nam đến năm 2030 cần hơn 200.000 nhân lực. Trên toàn quốc hiện có khoảng 30.000 doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến logistics, trong đó khoảng 4.000 công ty logistics chuyên nghiệp có dịch vụ kết nối quốc tế.

  • Theo dự báo của Viện Chiến lược phát triển, Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế – xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đến năm 2024, tổng nhu cầu việc làm xuất nhập khẩu của nước ta sẽ cần khoảng 100.000 nhân sự đã qua đào tạo về xuất nhập khẩu logistics. Trong đó, tập trung nhiều ở các tỉnh thành lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng

  • Tính riêng tại TP.HCM, giai đoạn 2020-2024, nhu cầu nhân lực các nhóm ngành Xuất- Nhập khẩu – Logistics sẽ vẫn thiếu hụt lên đến 70% nhu cầu lao động đã qua đào tạo, tương đương 50.000 việc làm/ năm.

Vì vậy nhu cầu tuyển dụng xuất nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là thiếu hụt, khát “nhân lực". Mặc dù nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu của các công ty và doanh nghiệp tại Việt Nam lớn nhưng nhân sự cũng cần đảm bảo kiến thức chuyên môn, người lao động trong lĩnh vực này cũng cần phải đáp ứng nhiều tiêu chí như kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin…

2. Cơ hội việc làm của nhân viên xuất nhập khẩu

Để đánh giá cơ hội việc làm cùng phát triển của ngành, không chỉ xét đến nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu mà còn nhiều khía cạnh về tiềm năng phát triển, thị trường việc làm tại Việt Nam.

Ngành xuất – nhập khẩu đang trên đà phát triển mạnh và đạt những thành tựu lớn, vì vậy việc gia tăng các hoạt động là điều rất cần thiết. Điều này đồng nghĩa với việc mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân trong khu vực với một mức thu nhập ổn định. Với nhu cầu tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu cao, cơ hội việc làm mở ra rất nhiều cho người lao động.

Đối với lộ trình thăng tiến của nhân viên xuất nhập khẩu sẽ tuỳ theo từng vị trí công việc, loại hình công ty mà không có cụ thể. Cơ hội phát triển trong công việc của nhân sự ngành xuất nhập khẩu bao gồm những khía cạnh, kỹ năng sau:

  • Nhân viên xuất nhập khẩu thường phải làm việc với nhiều quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới. Điều này mở ra cơ hội để họ hiểu biết sâu rộng về thị trường, văn hóa, và thói quen tiêu dùng của các quốc gia đó.

  • Công việc trong lĩnh vực này thường đòi hỏi nhân viên phải quản lý các dự án vận chuyển, thủ tục hải quan và các giao dịch thương mại quốc tế. Điều này giúp họ phát triển kỹ năng quản lý dự án, từ việc lập kế hoạch đến giám sát và đánh giá kết quả.

  • Nhân viên xuất nhập khẩu có thể phát triển kỹ năng giao tiếp và đàm phán. Lý do vì nhân viên xuất nhập khẩu thường phải liên lạc với nhiều đối tác, cơ quan trong và ngoài nước.

  • Làm việc trong ngành này giúp nhân viên trở nên thành thạo về các quy trình và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Điều này có thể mở ra cơ hội phát triển trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý.

  • Ngành xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi do ảnh hưởng của các thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế và công nghệ. Điều này tạo ra cơ hội cho nhân viên học hỏi và phát triển kiến thức mới.

Cơ hội việc làm của nhân viên xuất nhập khẩu luôn cao, đặc biệt với nhân sự chất lượng
Cơ hội việc làm của nhân viên xuất nhập khẩu luôn cao, đặc biệt với nhân sự chất lượng

3. Các vị trí công việc trong ngành xuất nhập khẩu

Khi tìm hiểu về tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu, bạn có thể thấy đây là ngành mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Dưới đây là những vị trí công việc phổ biến bạn có thể quan tâm khi tìm việc làm xuất nhập khẩu.

  • Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Khi tìm kiếm xuất nhập khẩu tuyển dụng, chắc chắn các bạn có thể thấy vị trí công việc có yêu cầu cao nhất ở mảng xuất nhập khẩu là nhân viên kinh doanh. Họ cần có mọi kỹ năng về ngoại ngữ, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục… Ngoài ra họ còn cần phải nắm rõ nghiệp vụ ngoại thương: thanh toán, chứng từ, hải quan… Mặc dù lương cơ bản thấp nhưng bù lại mức hoa hồng cao.

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao
Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao
  • Nhân viên thu mua hàng nhập khẩu

Nhân viên thu mua hàng nhập khẩu là công việc có nhiều quyền lợi. Họ ở vị thế người đi mua nên được nhận đón tiếp tốt từ đối tác. Vị trí này cần nhanh nhẹn, tinh tế và các kiến thức chuyên môn như Sales Export.

  • Nhân viên thanh toán quốc tế

Vị trí này có ở các ngân hàng hoặc công ty lớn có phòng thanh toán quốc tế. Nhân viên thanh toán quốc tế có mức lương cao, ổn định và phải tiếp xúc với chứng từ nhiều. Tuy nhiên trên thị trường thương mại điện tử tuyển dụng, nhân sự cần phải thạo Tiếng Anh, hiểu biết về ngành xuất nhập khẩu.

  • Nhân viên chứng từ

Với nữ giới, có kinh nghiệm về làm thủ tục, chứng từ thì khi tìm việc xuất nhập khẩu có thể lựa chọn vị trí này. Nhân viên chứng từ là nghề có tính ổn định, không áp lực doanh số. Tuy nhiên, nghề này cần có tính cẩn trọng vì họ làm việc cùng các con số, giấy tờ và các văn bản hợp đồng.

Nhân viên chứng từ là vị trí quan trọng trong công ty xuất nhập khẩu
Nhân viên chứng từ là vị trí quan trọng trong công ty xuất nhập khẩu
  • Nhân viên hiện trường/ giao nhận Operations - Ops

Nếu bạn muốn làm trong ngành xuất nhập khẩu nhưng không có nhiều kiến thức thì đây là vị trí công việc phù hợp. Đây là vị trí cần đi lại thường xuyên. Chủ yếu công việc là nộp thuế, thông quan hàng xuất, đi lấy hàng nhập tại chi cục, cảng sân bay.

  • Nhân viên điều vận đội xe/ bãi (Coordinator)

Vị trí này phù hợp với nam giới. Các nhân viên điều vận đội xe phải làm việc rất vất vả. Họ cần hiểu biết về đường xá, giao thông. Ca làm việc của họ không cố định mà khi nào hàng về là cần xếp xe.

  • Nhân viên hải quan

Nhân viên hải quan có nhu cầu tuyển dụng cao nhưng đầu vào không hề dễ dàng. Đây là vị trí thuộc biên chế của cơ quan hải quan. Cơ quan hải quan sẽ đại diện nhà nước quản lý vấn đề về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu, giám sát hàng hóa.

4. Mức thu nhập của việc làm xuất nhập khẩu hiện nay

Với nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu cao, ngành nghề ngày càng phát triển trong tương lai nên mức thu nhập của ngành cũng không hề thấp. Theo thống kê, mức lương trung bình của các vị trí trong ngành xuất nhập khẩu rơi vào khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm làm nghề, vị trí công việc cũng như quy mô từng doanh nghiệp mà mức lương này sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Dưới đây là mức lương các vị trí công việc cụ thể khi bạn tìm kiếm tin tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu.

Vị trí công việc

Mức lương

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm: 5 - 9 triệu đồng.

Đã có kinh nghiệm trên 2 năm: 12 - 14 triệu đồng.

Đã lên cấp bậc quản lý: Trên 20 triệu, thậm chí gấp 2 - 3 lần tùy thuộc vào doanh thu.

Nhân viên thu mua hàng nhập khẩu

Mức lương vị trí Nhân Viên Thu Mua từ 1-4 năm kinh nghiệm trung bình là 9.9 Triệu VNĐ.

Mức lương vị trí Nhân Viên Thu Mua từ 5-9 năm kinh nghiệm trung bình là 13 Triệu VNĐ.

Nhân viên thanh toán quốc tế

Mức lương trung bình của nhân viên thanh toán quốc tế hiện vào khoảng 13,4 triệu/tháng.

Mức lương thấp nhất là 9,3 triệu/tháng và cao nhất là 23,2 triệu/ tháng.

Nhân viên chứng từ

Mức lương trung bình của nhân viên chứng từ vào khoảng 6 – 8 triệu/tháng.

Mức lương thấp nhất là 4 triệu/tháng.

Mức lương cao nhất lên tới 22,5 triệu/tháng.

Nhân viên hiện trường

Đối với kinh nghiệm dưới 1 năm, mức lương từ khoảng 6 – 9 triệu đồng/tháng.

Đối với kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, mức lương sẽ dao động từ 10 – 15 triệu đồng/ tháng.

Nhân viên điều vận đội xe/bãi

Mức lương trung bình là 10.6 Triệu VNĐ.

Mức lương thấp nhất là 8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất là 14 triệu đồng/tháng.

Nhân viên hải quan

Mức lương của nhân viên hải quan sẽ theo bảng lương công chức nhà nước.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm xuất nhập khẩu

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu luôn cao bởi doanh công ty, doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng thiếu nhân lực. Tuy nhiên, họ cũng yêu cầu nhân sự đảm bảo chất lượng. Dưới đây là một số yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với các ứng viên, nhân sự trong ngành xuất nhập khẩu.

  • Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kiến thức cơ bản về các quy trình, thủ tục và quy định liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, bao gồm các loại tài liệu hải quan, các biểu mẫu khai báo, và các điều khoản thương mại quốc tế.

  • Nhân viên xuất nhập khẩu thường phải liên lạc với các đối tác trong và ngoài nước để giải quyết các vấn đề về vận chuyển, hải quan và thanh toán. Vì vậy các nhà tuyển dụng cũng dành nhiều điểm công hơn với những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt.

  • Nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng làm việc với đa dạng về văn hóa và quy mô thị trường. Vì vậy ứng viên hiểu biết về các thị trường quốc tế, văn hóa, luật pháp và thói quen kinh doanh của các quốc gia là một lợi thế.

  • Những ứng viên có hiểu biết về các quy định hải quan, thuế nhập khẩu, và các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại quốc tế là một lợi thế.

  • Ứng viên sẽ phát triển tốt hơn trong ngành xuất nhập khẩu nếu họ có những kỹ năng mềm như khả năng hỗ trợ, làm việc nhóm, khả năng quản lý thời gian.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với nhân viên xuất nhập khẩu
Yêu cầu của các nhà tuyển dụng đối với nhân viên xuất nhập khẩu

6. Doanh nghiệp uy tín đang cần tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu

Để hỗ trợ các bạn có thể tìm được việc làm xuất nhập khẩu có mức thu nhập cao, môi trường phát triển tốt, chúng tôi gửi đến các bạn những công ty xuất nhập khẩu lớn tại Việt Nam. Đây là những công ty có môi trường làm việc, mức đãi ngộ tốt cho nhân viên. Để ứng tuyển những công ty này, ứng viên cần có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cùng giao tiếp linh hoạt.

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Công ty CP kho vận Việt Nam

Văn phòng đại diện phía Nam: 1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện phía Bắc: 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần (ITL)

Văn phòng đại diện 01: 145-147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện 02: 44 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần logistics VINALINK

Trụ sở chính: 226/2 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Công ty DHL Việt Nam

160 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty cổ phần logistics U&I

Số 158 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH xuất nhập khẩu VINASHIP

K05-4T3, Lô CT15 Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Công ty TNHH Tiếp Vận Thực (REAL Logistics)

793/28/1/42 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH tiếp vận quốc tế GOLDWELL

243 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TpHCM

Công ty TNHH vận tải Miên Sơn (Mison Trans)

Văn phòng đại diện 01: 200 QL13 (Cũ), Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện 02: 104 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần thương mại & dịch vụ HBS Việt Nam

P512, Tòa nhà Toyota, 15 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Ngoài những công ty lớn trong ngành xuất nhập khẩu, các ứng viên có thể tìm kiếm công việc tạo các đơn vị kinh doanh khác. Các bạn có thể sử dụng job3s.ai/'>job3s.ai/'>job3s - nền tảng tìm kiếm việc làm ứng dụng công nghệ AI hàng đầu thế giới để hỗ trợ. Nền tảng giúp bạn lọc ra được những công việc phù hợp nhất về mức lương, địa điểm, công việc cũng như mức kinh nghiệm. Dưới đây là bảng việc làm xuất nhập khẩu của 1 số công ty hiện nay.

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Tin tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN

Số 12, Ô 4, Khu 4.1CC, 23 Lê văn Lương - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Tầng 17 VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Chuyên Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH XNK Tiệp Phong

Số 18 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

Tầng 5, số 37, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nhân viên Mua hàng Nhập khẩu

Công ty TNHH Y Tế Việt Long

210 P. Lê Trọng Tấn, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhân Viên Mua Hàng Xuất Nhập Khẩu
Trên đây là toàn bộ thông tin về tuyển dụng việc làm xuất nhập khẩu mới nhất hiện nay. Qua bài viết, bạn có thể thấy ngành xuất nhập khẩu đang ngày càng phát triển kéo theo các công ty, doanh nghiệp luôn cần nhân sự chất lượng. Bạn có thể lựa chọn các vị trí công việc trong ngành xuất nhập khẩu phù hợp, phát triển bản thân từ kiến thức, kỹ năng mềm, kinh nghiệm phù hợp để phát triển dài hạn trong tương lai. Chúc các bạn thành công!