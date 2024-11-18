Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bee Logistics Corporation Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Bee Logistics Corporation Pro Company

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Xử lý chứng từ, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
3. Xử lý các thủ tục, giấy tờ liên quan chứng nhận xuất xứ, kiểm dịch, KTCL...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp các ngành liên quan đề xuất nhập khẩu.
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm cho công ty forwarding.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết Âm (1-6 tháng lương)
- Phụ cấp cơm trưa 45,000 VNĐ/ngày (trừ thứ 7)
- Phụ cấp điện thoại
- Khám sức khỏe và đi du lịch hàng năm.
- Bảo hiểm tai nạn 24/24.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
- Cơ hội đào tạo, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bee Logistics Corporation Pro Company

Bee Logistics Corporation Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: + HEAD OFFICE: 2nd FL, Hai Au Bldg, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

