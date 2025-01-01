Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên hiện trường Logistics

-

Có 18 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên hiện trường logistics tại Hà Nội, TP.HCMĐà Nẵng tăng mạnh do các công ty chú trọng cải thiện quy trình vận hành và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên hiện trường logistics

Nhân viên hiện trường logistics là những người tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp logistics. Công việc của những người này là cầu nối giữa các bộ phận trong công ty và đối tác bên ngoài như nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan hải quan và các dịch vụ vận chuyển.

Nhân viên hiện trường logistics có vai trò quan trọng trong việc quản lý và giám sát các hoạt động như vận chuyển, giao nhận hàng hóa, lưu trữ kho bãi và xử lý các vấn đề phát sinh. Nhân viên có trách nhiệm trực tiếp trong các công việc liên quan đến việc kiểm tra, phân loại, đóng gói, vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, 50% các doanh nghiệp logistics cần tuyển thêm 15-20% nhân viên. Đến năm 2030, ngành này sẽ cần hơn 200.000 nhân lực, chưa kể nhu cầu từ các doanh nghiệp sản xuất và thương mại​.

Cụ thể, thống kê từ các trang tuyển dụng lớn có hàng nghìn cơ hội việc làm trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là ở vị trí việc làm nhân viên hiện trường logistics. Các công ty không chỉ cần nhân sự ở cấp độ cơ bản mà còn yêu cầu những ứng viên có kinh nghiệm trong các vai trò như quản lý kho, điều phối vận chuyển và xử lý thủ tục hải quan. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên hiện trường logistics ngày càng gia tăng, mở ra cơ hội nghề nghiệp lớn trong ngành này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên hiện trường logistics tăng cao giúp mở ra nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên hiện trường logistics tăng cao giúp mở ra nhiều cơ hội việc làm cho ứng viên

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm nhân viên hiện trường logistics

Theo thống kê mức lương cho các vị trí việc làm nhân viên hiện trường logistics dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và quy mô công ty. Cụ thể:

Việc làm nhân viên hiện trường logistics

 Mức lương (VNĐ/tháng)
Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000
Nhân viên hiện trường logistics 8.000.000 - 10.000.000
Chuyên viên hiện trường logistics 10.000.000 - 15.000.000
Trưởng nhóm hiện trường logistics 13.000.000 - 18.000.000
Quản lý hiện trường logistics 15.000.000 - 30.000.000

Mức lương có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu công việc, vị trí địa lý​.

3. Mô tả công việc của nhân viên hiện trường logistics

Việc làm nhân viên hiện trường logistics là một công việc quan trọng và phức tạp, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động suôn sẻ, từ khi hàng hóa rời kho cho đến khi đến tay người nhận. Cụ thể:

Quản lý hàng hóa

Việc làm nhân viên hiện trường logistics chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và bảo quản hàng hóa tại các kho bãi hoặc cảng. Công việc này bao gồm việc xác minh số lượng và chất lượng hàng hóa so với chứng từ để đảm bảo rằng không có sự sai lệch hoặc thiệt hại. Sau khi kiểm tra, nhân viên sẽ sắp xếp hàng hóa sao cho phù hợp với quy định, giúp tránh hư hỏng hoặc thất lạc trong suốt quá trình lưu kho.

Điều phối vận chuyển

Một phần không thể thiếu trong công việc của nhân viên logistics là lên kế hoạch và điều phối vận chuyển hàng hóa. Nhân viên sẽ phân bổ tài xế và phương tiện sao cho hợp lý, đảm bảo vận chuyển đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nhân viên còn theo dõi và kiểm tra tình hình vận chuyển, giải quyết những vấn đề phát sinh như tắc đường, sự cố hỏng xe hoặc sự thay đổi bất ngờ về lịch trình.

Thực hiện thủ tục hải quan

Nhân viên hiện trường logistics cần chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục hải quan khi hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Nhân viên phải chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ cần thiết để khai báo và thông quan hàng hóa.

Giao nhận hàng hóa

Nhân viên cần thực hiện việc giao nhận hàng hóa tại các điểm như cảng, kho bãi, nhà máy hoặc các cơ sở khác. Công việc này bao gồm việc kiểm tra tình trạng hàng hóa khi nhận và giao, đảm bảo đúng quy cách và chất lượng. Đồng thời, nhân viên cũng phải lập các chứng từ giao nhận để làm bằng chứng cho quá trình chuyển giao hàng hóa.

Quản lý kho bãi

Nhân viên cần đảm bảo rằng hệ thống kho bãi luôn sạch sẽ, gọn gàng và hoạt động hiệu quả. Việc kiểm kê hàng hóa định kỳ là một phần quan trọng trong công việc này, giúp phát hiện và xử lý sớm các vấn đề liên quan đến tình trạng hàng hóa cũng như tình hình kho bãi.

Liên hệ với khách hàng

Nhân viên hiện trường logistics còn đảm nhiệm việc liên lạc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Nhân viên phải cung cấp thông tin kịp thời về tình trạng hàng hóa, tiến độ vận chuyển, và giải quyết các khiếu nại nếu có.

4. Những kỹ năng và yêu cầu việc làm nhân viên hiện trường logistics

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong việc làm nhân viên hiện trường logistics, các ứng viên không chỉ cần có kinh nghiệm mà còn phải sở hữu những kỹ năng chuyên môn và phẩm chất cần thiết. Một số kỹ năng và yêu cầu mà nhà tuyển dụng nhân viên hiện trường logistics tìm kiếm ở các ứng viên trong lĩnh vực này:

Kỹ năng quản lý kho và hàng hóa

Nhân viên hiện trường logistics cần có khả năng sắp xếp, kiểm tra và giám sát hàng hóa trong kho, đảm bảo quá trình nhập xuất hàng hóa diễn ra hiệu quả và chính xác.

Kiến thức về an toàn lao động và quy định pháp lý

Việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong kho bãi, cũng như hiểu rõ các quy định pháp lý về vận chuyển, hải quan, là yếu tố quan trọng để đảm bảo hoạt động logistics không gặp phải rủi ro pháp lý.

Khả năng sử dụng công nghệ và phần mềm quản lý logistics

Các công ty ngày càng sử dụng các phần mềm ERP, hệ thống quản lý kho và công nghệ tự động hóa để tối ưu hóa các quy trình logistics, vì vậy kỹ năng sử dụng các công cụ này là yêu cầu không thể thiếu.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng

Trong môi trường logistics, các sự cố như giao hàng trễ, thiếu hàng hoặc sự cố vận chuyển có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, nhân viên cần có khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và chính xác để duy trì sự thông suốt trong chuỗi cung ứng.

Yêu cầu về kỹ năng giải quyết vấn đề giúp nhân viên tăng cường hiệu quả công việc
Yêu cầu về kỹ năng giải quyết vấn đề giúp nhân viên tăng cường hiệu quả công việc

5 Những khó khăn trong việc làm nhân viên hiện trường logistics

Mặc dù ngành logistics mang lại nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, công việc của nhân viên hiện trường logistics cũng không thiếu thử thách. Dưới đây là một số khó khăn mà nhân viên hiện trường logistics trong ngành này cần phải đối mặt:

Cạnh tranh trong thị trường lao động

Ngành logistics đang ngày càng thu hút nhiều nhân lực, dẫn đến mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là đối với các vị trí như nhân viên hiện trường logistics. Mặc dù nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh, nhưng nguồn nhân lực được đào tạo bài bản lại thiếu hụt, khiến cho các ứng viên phải nỗ lực rất nhiều để nổi bật.

Khó khăn trong việc duy trì hiệu quả hoạt động

Công việc của nhân viên hiện trường yêu cầu khả năng quản lý và giám sát quy trình vận hành trong môi trường có nhiều yếu tố biến động. Những phát sinh ngoài ý muốn như hàng hóa bị hư hỏng, giao hàng muộn, hoặc thiếu hụt kho bãi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc. Đặc biệt, khi phải làm việc với nhiều đối tác khác nhau, việc duy trì sự phối hợp nhịp nhàng cũng là một thách thức lớn.

Áp lực từ yêu cầu của khách hàng và thời gian giao hàng

Nhân viên hiện trường logistics phải đối mặt với áp lực lớn từ khách hàng, những người yêu cầu giao hàng nhanh chóng và đúng thời gian. Trong khi đó, các yếu tố như tình trạng giao thông, thủ tục hải quan hay sự cố trong quá trình vận chuyển có thể gây trì hoãn. Do đó, việc làm nhân viên hiện trường logistics phải luôn làm việc dưới áp lực và nhanh chóng đưa ra giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh.

6. Tầm quan trọng của nhân viên hiện trường logistics trong chuỗi cung ứng

Trong chuỗi cung ứng, việc làm nhân viên hiện trường logistics giữ vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo các hoạt động vận hành diễn ra một cách hiệu quả, liên tục và đúng kế hoạch. Những đóng góp của ứng viên vị trí này không chỉ giúp công ty đạt được mục tiêu kinh doanh mà còn tác động đến sự phát triển kinh tế và thương mại nói chung.

Đóng góp của nhân viên vào hiệu quả vận hành của công ty

Nhân viên hiện trường logistics đóng vai trò cầu nối giữa các bộ phận nội bộ của công ty với các đối tác bên ngoài như nhà vận chuyển, nhà cung cấp và cơ quan hải quan. Ứng viên chịu trách nhiệm xử lý chứng từ, giám sát hàng hóa và điều phối quá trình vận chuyển, từ đó đảm bảo rằng chuỗi cung ứng không bị gián đoạn. Những nỗ lực này giúp công ty giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa quy trình và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường.

Vai trò của nhân viên trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ

Nhân viên hiện trường logistics là người trực tiếp quản lý và giám sát việc giao nhận hàng hóa. Nhân viên đảm bảo rằng hàng hóa đến tay khách hàng đúng thời gian, trong tình trạng nguyên vẹn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chất lượng. Đây là yếu tố quan trọng giúp xây dựng uy tín và sự tin cậy từ phía khách hàng, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

Nhân viên hiện trường logistics đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng cách giám sát vận chuyển và xử lý sự cố kịp thời
Nhân viên hiện trường logistics đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng cách giám sát vận chuyển và xử lý sự cố kịp thời

Tác động của logistics đến sự phát triển kinh tế và thương mại

Logistics là huyết mạch của nền kinh tế, kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp và thị trường tiêu dùng. Nhân viên hiện trường logistics đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự lưu thông hàng hóa nhanh chóng, hiệu quả. Điều này không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng trưởng mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên hiện trường logistics đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhờ vào vai trò quan trọng của ngành trong việc đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của chuỗi cung ứng. Mặc dù có những thách thức như sự cạnh tranh và áp lực từ yêu cầu khách hàng, công việc này mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và mức thu nhập ổn định. Với tiềm năng phát triển lớn, ngành nhân viên hiện trường logistics là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một sự nghiệp năng động.