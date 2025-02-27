Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 204a Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ các công việc của phòng kinh doanh tại showroom

Hỗ trợ phát triển kênh bán hàng online (Shopee, Lazada)

Và các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Ham học hỏi về các công nghệ mới

Yêu nghề, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp phát đồng phục, huấn luyện về sản phẩm và hệ sinh thái Apple

Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc

Thưởng doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới

