Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- 204a Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ các công việc của phòng kinh doanh tại showroom
Hỗ trợ phát triển kênh bán hàng online (Shopee, Lazada)
Và các công việc khác theo hướng dẫn của Quản lý
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Ham học hỏi về các công nghệ mới
Yêu nghề, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp phát đồng phục, huấn luyện về sản phẩm và hệ sinh thái Apple
Được chủ động sáng tạo, góp ý, đưa ra ý kiến trong công việc
Thưởng doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Ý Tưởng Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
