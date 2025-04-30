Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Điện Biên thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Điện Biên thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 220 Bis Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tiếp và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa xe
- Lập phiếu yêu cầu sửa chữa
- Ước tính chi phí sửa chữa và thời gian giao xe
- Lập bảng quyết toán gửi cho bộ phận kế toán để kịp thời thu tiền và phát hành hóa đơn GTGT sau khi đã hòan tất công việc sữa chữa xe cho khách hàng
- Thúc đẩy hoạt động dịch vụ, đảm bảo doanh số đầu xe và doanh thu của phòng dịch vụ
- Thực hiện tốt 7 bước phục vụ khách hàng của TOYOTA
- Đảm bảo thông tin về khách hàng và xe chính xác
- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ và các công việc chung khác của phòng dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: khoảng từ 25- 30 tuổi, có ngoại hình
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô
- ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm CVDV trong lĩnh vực ô tô
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ Toyota, bằng lái xe B2, tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ phụ cấp theo quy chế công ty
- Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty
- Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 220 Bis Điện Biên Phủ (Nguyễn Hữu Cảnh nối dài), P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh

