Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT làm việc tại Điện Biên thu nhập 6 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 220 Bis Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiếp và tư vấn cho khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng và sửa chữa xe

- Lập phiếu yêu cầu sửa chữa

- Ước tính chi phí sửa chữa và thời gian giao xe

- Lập bảng quyết toán gửi cho bộ phận kế toán để kịp thời thu tiền và phát hành hóa đơn GTGT sau khi đã hòan tất công việc sữa chữa xe cho khách hàng

- Thúc đẩy hoạt động dịch vụ, đảm bảo doanh số đầu xe và doanh thu của phòng dịch vụ

- Thực hiện tốt 7 bước phục vụ khách hàng của TOYOTA

- Đảm bảo thông tin về khách hàng và xe chính xác

- Thực hiện đầy đủ các hồ sơ và các công việc chung khác của phòng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: khoảng từ 25- 30 tuổi, có ngoại hình

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô

- ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm CVDV trong lĩnh vực ô tô

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có chứng chỉ Toyota, bằng lái xe B2, tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ phụ cấp theo quy chế công ty

- Các khoản thưởng khác theo quy định của công ty

- Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng - HT

