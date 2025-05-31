Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương - Phú Thọ - Vĩnh Phúc ...và 12 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển kinh doanh, tư vấn kỹ thuật thị trường ở địa bàn được giao với các sản phẩm của công ty bao gồm vắc xin, thuốc và các chế phẩm dùng trong thú y, thủy sản.

Tùy vào nguyện vọng và địa bàn, ứng viên có thể theo hướng kinh doanh hướng đại lý, hoặc kinh doanh hướng trang trại.

Chăm sóc khách hàng (đại lý cấp 1, cấp 2, trang trại) sẵn có, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Hỗ trợ kỹ thuật, mổ khám, tư vấn quy trình chăn nuôi, phòng trị bệnh, giới thiệu các sản phẩm của công ty cho các trang trại.

Tham gia, hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo kỹ thuật.

Các công việc khác: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Có bằng cấp chuyên môn về Thú y, chăn nuôi thú y, thủy sản, nuôi trồng thủy sản.

Có bằng cấp chuyên môn về Thú y, chăn nuôi thú y, thủy sản, nuôi trồng thủy sản.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Ưu tiên các bạn có gia đình tại địa phương nằm vùng, có kinh nghiệm về mảng kinh doanh, kỹ thuật trại;

Có khả năng chịu được áp lực cao và hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt nội dung tốt.

Hiểu biết về kỹ thuật bán hàng, tiếp thị quảng cáo và các nền tảng mạng xã hội.

Tính cách vui vẻ hòa đồng; Tận tụy, lạc quan và chăm chỉ; Tính chân thực, nhanh nhẹn, chủ động tìm việc để làm, không ngại việc, sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm để phát triển.

Tại CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+ CTP: 10-15tr+ thưởng ( Tổng thu nhập 25-35tr)

Định kỳ hàng tháng được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng với các tiến sỹ, giáo sư, chuyên gia đầu ngành.

Các chế độ khác theo quy định: Thưởng Lễ, tết, tháng lương thứ 13, sinh nhật, 8/3, 20/10, ….; Có xe đưa đón nhân viên khu vực nội thành

Chế độ BHXH Full lương, BH tai nạn

Được hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5

