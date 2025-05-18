Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C3.1 - C3.2 Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

- Bóc tách được chi tiết kỹ thuật, bản vẽ sản xuất, vật tư phụ kiện.

- Kiểm tra, điều chỉnh bản vẽ thiết kế để có thể sản xuất thi công theo dây truyền công nghệ của nhà máy, lên tiến độ sản xuất, thi công.

- Triển khai bản vẽ sản xuất trên Autocad và phần mềm Cabinet Vision.

- Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành kỹ sư cơ khí, công nghệ vật liệu, kỹ sư xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc sư, các nhóm ngành kỹ thuật,thiết kế nội thất muốn làm về kỹ thuật ...

- Thành thạo phần mềm Autocad, Word, Excel; Ưu tiên sử dụng được phần mềm Cabinet Vision.

- Có nguyện vọng làm việc tại xưởng sản xuất đồ nội thất.

- Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm.

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.

- Trung thực, năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng/ Phúc lợi

- Thu nhập ổn định và tương xứng với năng lực của bản thân;

- Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng thứ 13;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ của Nhà nước quy định như: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, .... và các chế độ khác của công ty quy định.

- Du lịch nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác

2. Cơ hội phát triển

- Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;

- Được tham gia các chương trình đào tạp kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

3. Văn hóa & Giá trị

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động và nhân văn;

- Đồng nghiệp trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU MỚI VÀ CÔNG NGHỆ CAO H.P.T

