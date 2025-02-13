Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Navigos Search

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Navigos Search

Mức lương
14 - 18 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 18 USD

Nhiệm vụ:
• Phụ trách sửa chữa các sản phẩm được giao tại Trung tâm Bảo hành Brother (ASC), bao gồm: chẩn đoán
kỹ thuật, khắc phục sự cố và bảo trì nội bộ.
• Phụ trách bảo trì và sửa chữa tận nơi đối với các sản phẩm được giao, bao gồm: chẩn đoán kỹ thuật, khắc
phục sự cố, lắp đặt và hỗ trợ khách hàng qua cuộc gọi.
• Hỗ trợ đào tạo cho khách hàng/đại lý về các sản phẩm được giao.
• Báo cáo tình trạng công việc cho bộ phận phụ trách/cấp trên sau khi hoàn thành.
• Quản lý mức độ dịch vụ để đáp ứng các chỉ số KPI của nhóm.
• Tham gia các khóa đào tạo và cuộc họp hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
• Thực hiện tái gia công và/hoặc tân trang hàng tồn kho nội bộ.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Biết sử dụng máy tính, viết mail
• Có thể đi công tác
• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị, có kinh nghiệm sửa chữa máy may
• Ưu tiên ứng viên nam, tốt nghiệp trung cấp nghề ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, như cơ khí, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, kỹ thuật dệt may, v.v…

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

