Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 USD

Nhiệm vụ:

• Phụ trách sửa chữa các sản phẩm được giao tại Trung tâm Bảo hành Brother (ASC), bao gồm: chẩn đoán

kỹ thuật, khắc phục sự cố và bảo trì nội bộ.

• Phụ trách bảo trì và sửa chữa tận nơi đối với các sản phẩm được giao, bao gồm: chẩn đoán kỹ thuật, khắc

phục sự cố, lắp đặt và hỗ trợ khách hàng qua cuộc gọi.

• Hỗ trợ đào tạo cho khách hàng/đại lý về các sản phẩm được giao.

• Báo cáo tình trạng công việc cho bộ phận phụ trách/cấp trên sau khi hoàn thành.

• Quản lý mức độ dịch vụ để đáp ứng các chỉ số KPI của nhóm.

• Tham gia các khóa đào tạo và cuộc họp hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.

• Thực hiện tái gia công và/hoặc tân trang hàng tồn kho nội bộ.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.