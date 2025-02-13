Tuyển Nhân viên kỹ thuật Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Navigos Search
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 18 USD
Nhiệm vụ:
• Phụ trách sửa chữa các sản phẩm được giao tại Trung tâm Bảo hành Brother (ASC), bao gồm: chẩn đoán
kỹ thuật, khắc phục sự cố và bảo trì nội bộ.
• Phụ trách bảo trì và sửa chữa tận nơi đối với các sản phẩm được giao, bao gồm: chẩn đoán kỹ thuật, khắc
phục sự cố, lắp đặt và hỗ trợ khách hàng qua cuộc gọi.
• Hỗ trợ đào tạo cho khách hàng/đại lý về các sản phẩm được giao.
• Báo cáo tình trạng công việc cho bộ phận phụ trách/cấp trên sau khi hoàn thành.
• Quản lý mức độ dịch vụ để đáp ứng các chỉ số KPI của nhóm.
• Tham gia các khóa đào tạo và cuộc họp hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
• Thực hiện tái gia công và/hoặc tân trang hàng tồn kho nội bộ.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 14 - 18 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có thể đi công tác
• Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm sửa chữa thiết bị, có kinh nghiệm sửa chữa máy may
• Ưu tiên ứng viên nam, tốt nghiệp trung cấp nghề ngành nghề liên quan đến kỹ thuật, như cơ khí, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử, kỹ thuật dệt may, v.v…
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
