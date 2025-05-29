Tuyển Nhân viên kỹ thuật TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 E Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thường trực ứng phó sự cố tại khu vực được phân công;

Tham gia ứng phó sự cố khi được điều động;

Nắm chắc vật tư, trang thiết bị và kỹ thuật ứng phó để kịp thời thực hiện theo chỉ đạo ứng phó của chỉ huy đối với các tình huống sự cố xảy ra;

Thực hiện các công tác chuyên môn của Kỹ thuật ứng phó: Giao hàng, thiết lập trạm trực; Bảo dưỡng trạm trực, thiết bị, máy móc; Thi công các công trình phòng ngừa UPSC;

Hỗ trợ các phòng ban khác khi được yêu cầu

Trao đổi thêm chi tiết hơn khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên,

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo khi tiếp nhận công việc;

Chịu được áp lực công việc cao;

Có thể đi công tác từ 3-5 ngày;

Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận.

Phụ cấp theo qui định.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài;

Được hưởng đầy đủ các chế độ về ngày nghỉ, ngày lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;

Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM

