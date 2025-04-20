Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31 - 33 ngõ 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các đơn hàng dịch vụ định kỳ: hẹn khách và thực hiện dịch vụ.

Thực hiện các dịch vụ phát sinh: liên hệ xác nhận thông tin đơn dịch vụ và thực hiện dịch vụ.

Xử lý phản hồi, khiếu nại của khách hàng

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.

Khảo sát và demo thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ý thức, trách nhiệm với công việc.

Sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực.

Có tư duy kỹ thuật, chịu khó học hỏi và ham tìm hiểu.

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, Điện – Điện tử hoặc các ngành liên quan.

Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ tốt: Hỗ trợ đi lại, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ điện thoại.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện

Được đóng BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam

