Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 31
- 33 ngõ 6 Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Thực hiện các đơn hàng dịch vụ định kỳ: hẹn khách và thực hiện dịch vụ.
Thực hiện các dịch vụ phát sinh: liên hệ xác nhận thông tin đơn dịch vụ và thực hiện dịch vụ.
Xử lý phản hồi, khiếu nại của khách hàng
Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kỳ.
Khảo sát và demo thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ý thức, trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ tốt: Hỗ trợ đi lại, hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ điện thoại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp mùi hương Eco Life Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
