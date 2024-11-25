Tuyển Nhân Viên Logistics thu nhập 2.3 - 2.5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Logistics thu nhập 2.3 - 2.5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Savor Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ Đình Làng Hậu,Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

– Theo sát các lệnh luân chuyển hàng hóa với các cơ sở để đảm bảo đúng tiến độ xử lý
– Lập danh sách hàng hóa cần luân chuyển giữa các cửa hàng, giữa các vùng miền để đảm bảo hàng hóa đầy đủ, chi phí vận chuyển tối ưu.
– Dựa vào số liệu hệ thống, phát hiện, theo dõi và đề xuất phương án xử lý các trường hợp hàng hóa cận date.
– Lập báo cáo và tổng kết số liệu hàng tuần về tình hình hàng hóa, chi phí luân chuyển, chi phí tiêu hủy hàng hóa

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Cam kết đi làm tối thiểu 4-5 ca/tuần và gắn bó tối thiểu 6 tháng
– Có kỹ năng về tin học văn phòng
– Có kỹ năng thống kê và phân tích số liệu
– Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm
– Nhiệt tình, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương chính thức: 18.000đ/h + KPI (500.000đ)
– Lương thử việc: 85% lương trách nhiệm
- Thời gian thử việc: 12 ca
– Làm đẹp CV với kinh nghiệm làm việc tại chuỗi lên đến hàng chục cửa hàng
– Tăng khả năng sắp xếp và quản lý công việc
– Môi trường trẻ trung, thân thiện
– Được training các kĩ năng xử lý số liệu, kĩ năng làm việc với các công cụ Excel, Google Sheets, hệ thống phần mềm ERP nội bộ
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

