Tuyển Nhân Viên Logistics thu nhập 2.3 - 2.5 triệu Bán thời gian tại Hà Nội

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ Đình Làng Hậu,Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

– Theo sát các lệnh luân chuyển hàng hóa với các cơ sở để đảm bảo đúng tiến độ xử lý

– Lập danh sách hàng hóa cần luân chuyển giữa các cửa hàng, giữa các vùng miền để đảm bảo hàng hóa đầy đủ, chi phí vận chuyển tối ưu.

– Dựa vào số liệu hệ thống, phát hiện, theo dõi và đề xuất phương án xử lý các trường hợp hàng hóa cận date.

– Lập báo cáo và tổng kết số liệu hàng tuần về tình hình hàng hóa, chi phí luân chuyển, chi phí tiêu hủy hàng hóa

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Cam kết đi làm tối thiểu 4-5 ca/tuần và gắn bó tối thiểu 6 tháng

– Có kỹ năng về tin học văn phòng

– Có kỹ năng thống kê và phân tích số liệu

– Chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm

– Nhiệt tình, nhanh nhẹn

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương chính thức: 18.000đ/h + KPI (500.000đ)

– Lương thử việc: 85% lương trách nhiệm

- Thời gian thử việc: 12 ca

– Làm đẹp CV với kinh nghiệm làm việc tại chuỗi lên đến hàng chục cửa hàng

– Tăng khả năng sắp xếp và quản lý công việc

– Môi trường trẻ trung, thân thiện

– Được training các kĩ năng xử lý số liệu, kĩ năng làm việc với các công cụ Excel, Google Sheets, hệ thống phần mềm ERP nội bộ

– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

